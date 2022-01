METEO ALARM UPALJEN I DANAS: RHMZ upozorava na ekstremno niske temperature, led i sneg! Sledi blago otopljenje pa JAČE NAOBLAČENJE

U Srbiji će danas biti toplije, malo do umereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Tokom jutra mestimično magla i mraz.

Vetar slab i umeren, na istoku povremeno jak, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od minus 12 na jugoistoku do minus tri na severu i istoku, najviša dnevna od dva do osam.

Zbog ekstremno niskih temperatura, snega i leda u Srbiji je danas na snazi meteo alarm, i to narandžasti i žuti.

Subota

Umereno i pretežno oblačno i uglavnom suvo. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od -6 do 4 stepena, a najviša od 4 do 9 stepeni.

Nedelja

Ujutro mestimično magla uz slab, ponegde i umeren mraz, u toku dana umereno oblačno sa periodima sunčanog vremena. Vetar slab do umeren, južni i jugozapadni. Najniža temperatura od -6 do -1 stepen, a najviša od 3 do 8 stepeni.

Ponedeljak

Ujutro mestimično slab mraz, u toku dana umereno oblačno sa periodima sunčanog vremena. Posle podne i uveče jače naoblačenje, najpre na severu i istoku koje će u toku noći usloviti slabu kišu. Vetar slab do umeren, zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od -5 do -1 stepen, a najviša od 3 do 7 stepeni.

Prognoza za period od 18.1.2022. do 22.1.2022.

Umereno do potpuno oblačno, uz pad temperature, u pojedinim danima mestimično sa kišom i snegom. Кrajem perioda hladno, mestimično sa snegom.

