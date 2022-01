MILORAD KOMRAKOV: KORONA ŽURKE - ZAŠTO TRPIMO TEROR BAHATIH?

Novinar Milorad Komrakov, autor tri knjige o koronavirusu, objavio je novi autorski tekst.

Srbija je u utorak 25. januara zabeležila novi crni, neslavni rekord po broju novozaraženih od korona virusa. Tačno 19.901 osoba je novoobolela od pošasti koja je već ubila više od 5,5 miliona ljudi na Planeti. Broj preminulih u Srbiji je 13.340.

Stručnjaci u Kriznom štabu za suzbijanje epidemije izazvane kovidom 19 ne kriju da gotovo redovno, na sednicama sa političarima, traže oštrije mere kako bi se zaustavio rast broja novoobolelih i crni rekordi u Srbiji. Nekada su, sećam se, tražili da se zatvore ugostiteljski objekti i sve radnje, izuzev prehrambenih prodavnica.

Za neke srpske ugostitelje i trenutne mere Vlade Srbije jednostavno ne važe. Takvima je važno da uzmu svoje honorare, bakšiše i „dogovorene sume“ za razonodu i veselje. Nisam u pravu!? Šta mislite, koliko danas traju korona žurke i koliki broj gostiju (preko dozvoljenih 100 osoba) se okuplja po stanovima, ili iza raznih zavesa restorana, hotela, kafana, đuska, peva i „navlači“ sebi korona virus! Te kućne žurke postale su „in“ u Srbiji. Razumem, narodu je dosta korone ali i mrtvačkih sanduka! Dokle bre više ljudi!?

Ko je to povlašćen da može da „partija“ dok je to svima ostalima zabranjeno, kakav je provod na korona žurkama i da li se vlasnicima isplati da rizikuju, za Mondo je 28. decembra 2020. godine odgovorio vlasnik popularnog lokala u centru Beograda. Tekst su prenele i Novosti onlajn.

– Iskusni ugostitelji koji su izgradili imidž i imaju svoju klijentelu, mogu sebi da priušte rizik od toga da dobiju kaznu, ako znaju da im se to finansijski isplati – kaže Ž.M. (42) vlasnik lokala koji nije želeo da otkriva svoj identitet.

– Čak i ako je lokal u centru grada, postoje načini da radi i da to spolja ostane manje-više neprimetno. To se radi tako što se stavljaju zavese, ulaže se u zvučnu izolaciju, nema centralnog svetla ni prejake muzike. Ako kvadratura dopušta, žurka se premešta u prostorije koje su ranije bile „pozadinske“ ili još bolje, podrumske. Sve što nije primetno sa ulice, dolazi u obzir – kaže Ž.M. Kako kaže, u „jake“ lokale dolaze mnogi ljudi koji su moćni i uticajni, zbog čega je vlasnik siguran da neće imati problema.

– To su žurke na kojima pevaju neki od naših poznatih estradnih ličnosti, iako ne mogu da izgovorim imena. Naravno, tu ne može da se uđe bez liste zvanica i provere. Nikome nije u interesu da se tako nešto otkrije, zbog čega se strogo vodi računa. Ne pravi se gužva na parkingu, ne dolazi se u velikim grupama, ulazi se na sporedni ulaz i na telefonski poziv – kaže vlasnik lokala. Važno je da sve bude diskretno i da funkcioniše po sistemu preporuka. To znači da se tačno zna ko je sa kim došao. Osim kazne, nijedan lokal neće da rizikuje ni da dođe na loš glas, da ispadne kako„širi koronu“. Dešavalo se da konkurencija prijavi da lokal radi, ali gradski ugostitelji su sada veoma solidarni. Ipak, sve to padne u vodu kada se gosti snimaju i kada sve završi na društvenim mrežama – kaže vlasnik. Kako kaže, gosti uglavnom tvrde da provod nikada nije bio bolji, jer su „željni svega“.

– Kao u ratna vremena, ljudima treba opuštanje i zabava. Niko ih na to ne tera, sami se odlučuju šta žele ili ne žele. Atmosfera je prisnija nego u normalnim okolonostima, nema velike gužve i svi imaju osećaj saučesništva - kaže Ž.M. Prema njegovim rečima, ne oseća grižu savesti jer je svako tu na sopstvenu odgovornost i zna šta rizikuje.

– Ne vidim zbog čega je ovo veći rizik od odlaska u supermarkete i čekanja u redovima. Mi ugostitelji proglašeni smo za legla zaraze, ali mislim da se pokazalo da to nije slučaj. Uz to, veliki broj ljudi koji dolazi je već preležao koronu i smatra da nemaju čega da se plaše. Ja mislim da se treba čuvati, ali ne samo u našim lokalima, nego i inače, na bilo kom drugom mestu podjednako – smatra ovaj ugostitelj, piše Mondo.rs, a prenose Novosti onlajn.

Čovek je, generalno, u pravu. I ugostitelji moraju od nečega da žive. Podsetimo, Krizni štab za borbu protiv epidemije doneo je 28. decembra 2020. godine odluku da u Srbiji neće biti organizovanog dočeka Nove godine u ugostiteljskim objektimakoji će raditi do 18 časova.

A zašto se tako nije razmišljalo i odluke donosile i uoči godine u kojoj smo?

Epidemiolog Predrag Kon je rekao je, više puta, da ima puno onih koji se ne slažu sa epidemiološkim merama i smatraju da ništa od toga nije trebalo da se radi. Njihovo nezadovoljstvo često je iskusio na ulici, rekao je Kon 29. decembra 2020. godine.

– Ja sam danas doživeo naglo zaletanje automobila i kočenje, prema tome ima ljudi koji tako misle. Teške, teške odluke je trebalo donositi i donošene su – rekao je Kon. Doktor ipak smatra da smo svi na istom zadatku i da ne beži od kritika.– Kritikujte! Analiziraćemo posle, stojim čvrsto u uverenju da će te analize pokazati da smo sasvim solidni bili – rekao je Kon.

Bez obzira na gore napisano, sada je najvažnije da Srbija i svet konačno pobede i unište zlo, pošast, kotrona virus, koji, skoro 2 godine hara Planetom.

Gospodo lekari, privrednici i političari – dokle ćemo to trpeti!?Ili i dalje važi ona poznata izreka – takvi smo mi, Srbi!