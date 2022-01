OD DANAS VEĆE PLATE ZA 500.000 LJUDI Izračunali smo u paru: Najmanja povišica biće 2.450 dinara, a neki će u novčaniku imati i do 10.000 više

Stiže januarska zarada i oko 500.000 ljudi zaposlenih u javnom sektoru dobiće uvećane plate prvi put posle godinu dana. Povišice neće biti iste za sve, neki će dobiti 7 odsto, neki osam, procenat se razlikuje po delatnostima, ali je činjenica da povećanje neće biti manje od 2.450 dinara, a da će biti onih koji mogu da računaju i na po 10.000 dinara više u novčaniku.

Veću povišicu, od osam odsto, dobiće zaposleni u socijalnim službama, zdravstvu i vojsci. Ostale delatnosti treba da računaju na 7 procenata.

Ono što je činjenica jeste da će najmanje povećanje iznositi 2.450 dinara, a imajući u vidu da je minimalna zarada nešto oko 35.000 dinara.

Ipak, najveći broj zaposlenih u javnom sektoru može da očekuje povišice od 4.000 do 5.000 dinara, ali, naravno, one sa višim platama očekuju i povišice do i preko 10.000 dinara.

Na primer, zaposleni u zdravstvu koji zarađuju 60.000 dinara naredne godine će imati platu veću za 4.800 dinara. Prosečna plata lekara specijaliste biće uvećana na nivo od oko 120.000 dinara. Zaposlenima, na primer u prosveti, koji imaju primanja oko 60.000 dinara, uvećanje plate za 7 odsto znači platu veću za 4.200 dinara.

Koliko je tačno povećanje?

Ako pogledamo podatke objavljene u poslednjem Biltenu javnih finansija, Ministarstva finansija, prosečne zarade zaposlenih u javnom sektoru su sledeće:

Prosečna neto zarada u administraciji 75.556 dinara

Prosečna neto zarada u obrazovanju i kulturi 66.401 dinara

Prosečna neto zarada zdravstvenih i socijalnih radnika 72.892 dinara

Nakon ovogodišnjeg povećanja prosečne plate će izgledati ovako:

Prosečna zarada u administraciji 80.844 dinara

Prosečna zarada u obrazovanju i kulturi 71.049 dinara

Prosečna zarada zdravstvenih i socijalnih radnika 78.723 dinara

Veće i penzije

Svih 1,7 miliona penzionera ima od početka godine linearno uvećanu penziju za 5,9 odsto. Dakle, ako je prema podacima u poslednjem Biltenu javnih finansija prosečna penzija bila 29.372 dinara (podaci za septembar 2021.), ona će biti veća za oko 1.700 dinara i iznosiće 31.100 dinara.

