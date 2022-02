PROGNOZA ZA FEBRUAR: Stiže rano PROLEĆE, a zima se opet vraća posle ovog datuma METEOROLOG OTKRIO DETALJNE TEMPERATURE

Do sredine nedelje umereno hladno, uz prolazne padavine, a onda rast temperature i do 14 stepeni Meteorolog Marko Čubrilo objavio je na svom Fejsbuk profilu najnoviju vremensku prognozu.

- Danas će pod uticajem slabog ciklona koji odmiče ka Jonskom moru nad većim delom središnje, južne i istočne Srbije, Crne Gore i istoka BiH je oblačno ponegde uz slabe padavine, uglavnom susnežicu i sneg, ali se konkretniji sneg javlja samo preko 700mnv. Nad ostalim delom regiona je promenjljivo oblačno i uglavnom suvo. Do kraja dana odmicanjem ciklona padavine će svude slabiti i prestati, a ponegde će se i delimično rezvedriti. Dnevni maksimum od +1 do +7 stepeni Celzijusa - napisao je Čubrilo i dodao:

- U toku noći ka sredi hladno uz slab mraz, koji bi ponegde u višim predelima mogao biti i ispod -10 stepeni Celzijusa. Na severu i severoistoku regiona uz prolazno naoblačenje može biti slabog snega, dok bi sutra nad severnim, delom središnjim i jugoistočnih predelima bilo promenjljivo oblačno uz pojavu slabe kiše, susnežice i krupe u nižim i snega u brdsko-planinskim predelima.

Nad ostalim delom regiona uglavnom suvo. Jutarnji minimum osim visokih planina od -4 do 0, a dnevni maksimum od +2 do +8 stepeni Celzijusa. On navodi i da od četvrtka sledi duži period suvog, stabilnog i relativno toplog vremena i kada sada deluje prave, ozbiljne zime teško da će više biti.

- Prolazno naoblačenje uz slabu kišu i sneg samo preko 900mnv je moguće oko 5. februara. Barem do 15. februara uz dominaciju anticiklona jutra hladna, ponegde uz maglu i mraz, ali dani pretežno sunčani i relativno topli uz rano-prolećne odlike i maksimume od +6 do +14 stepeni Celzijusa.

Tek posle polovine meseca bi moglo biti uslova za neko konkretnije zahlađenje, ali čak i da se ono dogodi jako teško da bi moglo biti dovoljno snažno da održi februr u temperaturnom proseku koji će najverovatnije biti znatno iznad proseka.

