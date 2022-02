'SVI SU IMPRESIONIRANI' Direktorka muzeja Nikola Tesla Ivona Jevtić za TV Vesti: Posećuju nas ljudi iz čitavog sveta i sa svih kontinenata! (VIDEO)

Ivona Jevtić direktorka muzeja Nikole Tesle istakla je za TV Vesti da je posećenost ovom muzeju izuzetno velika, i da je 150.000 ljudi posetilo je ovaj muzej prošle godine.

- Dobijamo pohvale svakodnevno. Moram da kažem da je 2003. godine muzej posetilo samo malo više od 3.000 ljudi, i to je poražavajući podatak. Iz godine u godinu to se poboljšavalo, da bi 2014. godine krenulo da se broj poseta još više povećava. Dosta radimo na propagiranju dobrih vrednosti i toga šta se sve to može videti u našem muzeju. Došli smo do zaključka da najveći broj posetilaca čine upravo upravo turisti - rekla je Ivona.

Kako je istakla, prva destinacija koju turisti u Beogradu posete je Hram svetog Save, Kalemegdan i muzej Nikole Tesle.

- Posetioci mogu mnogo toga da vide. Posećuju nas ljudi iz čitavog sveta i sa svih kontinenata. Svi su vrlo impresionirani, bez obzira što muzej ima svega 200 kvadratnih metara izložbenog prostora i svi posetioci su iznenađeni kako je sve to stalo u tako mali prostor - govori ona.

Jevtić je istakla šta sve posetiociu muzeja koji čuva uspomenu na najvećeg svetskog genija mogu da vide u muzeju.

- U muzeju posetioci mogu da vide odeću Nikole Tesle i njegove lične predmete. On je bio izuzetno elegantan čovek, važio je za nekoga ko ima istančan ukus. On je dva puta nedeljno tražio da mu se šiju svilene rukavice i često je voleo da ima izrađenu garderobu po njegovoj meri, voleo je šešire i kravate. Mi u muzeju imamo 75 kravata. Nažalost, upravo zbog veličine muzeja nismo u mogućnosti da izložimo sve predmete koje imamo i oni se nalaze u depou. Stručnjaci koji rade u depou vredno rade na tome da se te stvari sačuvaju od zuba vremena - istakla je ona.