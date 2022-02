Pojavili su se vesnici proleća na Fruškoj gori.

Podsetimo, osetno toplije vreme zadržaće se u celoj zemlji tokom cele nedelje, rekao je direktor RHMZ-a Jugoslav Nikolić.

U ponedeljak će u većem delu biti pretežno sunčano, osim na jugu i istoku Srbije, gde će se zadržati umereno do potpuno oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom, a košava će slabiti. Najniža temperatura od -3 do 2, a najviša od 10 do 15 stepeni.