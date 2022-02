'U MARTU SLEDI ZATIŠJE, A USKORO I KRAJ PANDEMIJE!' Srpski lekar optimističan!

Zamenik direktora Kliničkog centra u Nišu prof. dr Radmilo Janković objasnio je zbog čega očekuje mirnu situaciju u martu i zašto predviđa kraj pandemiji. Varijanta u kojoj mutacija dovodi do toga da imamo opasniji soj od delte, a da se lako i brzo širi kao omikron, je nemoguća. to se nikada nije desilo u prirodi, ako se to dogodi onda je ljudska rasa u opasnosti, objasnio je on.