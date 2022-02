NIŠTA OD ZIME: Pred nama nedelja sa temperaturom iznad 15 stepeni

Ovogodišnji februar prolazi u znaku veoma blagog vremena, uz natprosečno toplo i uglavnom suvo vreme, uz deficit padavina. Maksimalne temperature više su i za 5 do 10 stepeni od proseka za ovo doba godine. Pred nama sedmica sa vremenom nalik ranom prolećnom a kako kaže meteorolog kompanije Veder tu ambrela Đorđe Đurić, prolazna kiša nas očekuje u sredu i u nedelju.

- Na severu Srbije u ponedeljak pre podne sunčano, posle podne promenljivo oblačno. U ostalim predelima Srbije tokom celog dana biće promenljivo oblačno, pre podne ponegde sa slabom kišom, na planinama sa susnežicom i slabim snegom. Duvaće slab do umeren južni i jugozapadni vetar, u košavskom području pojačan jugoistočni. Maksimalna temperatura biće od 10 do 15 stepeni, u Beogradu do 14, a u Negotinskoj Krajini oko 5 - kaže Đurić.

U Srbiji u utorak. odnosno sutra nakon oblačnijeg jutra, tokom dana pretežno sunčano i relativno toplo za ovo dobna godine, povremeno uz umerenu oblačnost.

- Duvaće slab do umeren vetar južnih smerova. Minimalna jutarnja temperatura od -2 na jugoistoku do 6 na severozapadu Srbije, maksimalna dnevna od 12 do 18, u Beogradu do 16, a u Negotinskoj Krajini oko 10. U toku večeri i noći na severozapadu i zapadu Srbije naoblačenje sa kišom. U Srbiji u sredu oblačno i malo svežije, ali i dalje natprosečno toplo za ovo doba godine, povremeno sa kišom, na planinama sa susnežicom i snegom. Glavnina padavina očekuje se ujutro i pre podne. Posle podne i uveče prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Maksimalna temperatura od 8 do 12, u Beogradu do 11 stepeni - navodi Đurić.

U četvrtak promenljivo oblačno, uveče na severoistoku sa slabom kišom.

- U petak i u subotu pretežno sunčano. Od četvrtka do subote relativno toplo, maksimalna temperatura i preko 15 stepeni. U nedelju prolazno naoblačenje i manje zahlađenje sa kišom, temperatura u padu za 5 do 7 stepeni. S obzirom na to da je prosek maksimalnih temperatura za ovo doba godine u Srbiji od 3 do 7 stepeni, vidimo da su one znatno iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine. Tokom pojedinih dana biće za 7 do 10 stepeni više od proseka, a i kada dođe do blagog zahlađenja i pada temperatura, one će i dalje biti iznad prosečnih vrednosti. Prema trenutnim pro gnozama, zimskih uslova nema na vidiku narednih 7 do 10 dana - kaže Đurić.