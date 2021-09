POSLEDNJI TRZAJ LETA! SPREMITE SE ZA VREMENSKI ŠOK: Sredinom sledeće nedelje stiže jak udar KOŠAVE I KIŠE

U Srbiji danas je bilo do 31 stepen. Veoma toplo i u ponedeljak, uz 30 stepeni, ali uz promenu vremena sa padavinama, objavio je meteorolog Đorđe Đurić najnoviju prognozu.

Sredinom sledeće sedmice osetno svežije i kišovito, uz jaku košavu. Šta nas očekuje do kraja septembra i tokom prve dekade oktobra?

Nedelja protiče u znaku sunčanog i pravog letnjeg vremena, a temperature ovog poslepodneva u Srbiji dostižu i 31°C, u Beogradu je 30°C. Danas se beleži i velika temperaturna razlika, između minimalnih jutarnjih i maksimalnih dnevnih temperatura (amplituda) i u mnogim predelima ona je oko 20 stepeni. U Smederevskoj Palanci je jutros nakon 8°C, trenutna temperatura 31°C, dakle, za 23 stepena viša, a u Ćupriji za čak 24 stepena viša i nakon jutarnjih 7°C, trenutno je 31°C, navodi Đurić.

Kako je Srbija pod uticajem anticiklona i povišenog vazdušnog pritiska i do kraja dana sunčano, a pod uticajem veoma izraženog visinskog grebena i veoma toplo, jer sa juga prema severu Evrope struji veoma topla vazdušna masa. Kako se u toku večeri očekuje slabljenje anticklona, a greben će početi da se urušava zbog produbljavnja doline sa severozapada iz smera severnog Atlantika, u toku večeri i noći na severu i severozapadu Srbije očekuje se povećanje oblačnosti i to će biti uvod u promenu vremena od sutra.

Nebo nad Srbijom u ponedeljak uz znatno više oblačnosti, a već od jutra na severu će biti uslova za kišu ili pljuskove sa grmljavinom. Zbog znatno više oblaka, biće znatno umanjeno izračivanje vazduha, pa će i jutarnje temperature biti znatno više sa vrednostima na severu Srbije, u Vojvodini i u Beogradu do 18°C, dok će na jugu i jugoistoku Srbije jutro zbog vedrijeg vremena biti i dalje hladno, uz temperature oko 7°C.

Kako će Srbija i u ponedeljak nalaziti u sistemu jugozapadnog visinskog strujanja, očekuje se i dalje priliv veoma tople vazdušne mase, ali će za razliku od današnjeg sunčanog dana, sutrašnji dan visoke dnevne temperature biti obeležene oblačnim vremenom. Maksimalna temperatura u ponedeljak od 26 do 30°C, u Beogradu do 30°C.

Sredinom dana i posle podne u zapadnim, a krajem dana i tokom večeri i u ostalim predelima Srbije očekuje se jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz osetniji pad temperarure, a južni i jugoistočni vetar biće u skretanju na severozapadni.

Inače, tokom ponedeljka se usled prisustva čestica pustinjskog peska iz Sahare, koje su prethodno do nas stigle južnim strujanjem sa severa Afrike, tokom ponedeljka se očekuje "prljava" kiša, pa se preporučuje da ne perete svoja vozila.

U Srbiji u utorak oblačno i svežije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura biće od 20 do 25°C, u Beogradu do 21°C.

Sreda će na severu i istoku Srbije proteći u znaku suvog i promenljivo oblačnog vremena, dok će kišonosi oblaci donositi padavine južnim i zapadnim predelima Srbije. U četvrtak će kišovito biti u većem delu Srbije.

Inače, zbog anticiklona i visokog vazdušnog pritiska na istoku i severoistoku i niskog vazdušnog pritiska i ciklona na zapadu Evrope, nad Srbijom će biti izražen gradijent vazdušnog pritiska, pa se u utorak krajem dana očekuje pojačanje jugoistočnog vetra. U sredu i u četvrtak u košavskom području (Pomoravlje, Podunavlje, Vojvodina, Beograd, Šumadija) duvaće umeren do jak istočni i jugoistočni vetar, na jugu Banata sa olujnim udarima. Košava će doneti i nešto svežiji vazduh sa istoka, a zbog njenog jakog intenziteta, subjektivni osećaj biće i da je hladnije. Maksimalna temperatura od srede do petka od 17 do 23°C, u Beogradu od 18 do 20°C. Prosečna maksimalna temperatura vazduha za poslednje dane septembra je od 20 do 24°C, pa možemo da zaključimo da će maksimalne temperature još u ponedeljak biti iznad prosečnih vrednosti, potom će u utorak opasti na normalne, a tokom srede i četvrtka očekuju se temperature i za koji stepen ispod prosečnih, napominje Đurić.

U petak suvo. Za naredni vikend pretežno sunčano i toplije, uz maksimalne temperature oko prosečnih vrednosti za početak oktobra i to uglavnom od 19 do 23°C.

Inače, tokom prvih dana oktobra, iznad severnog Atlantika biće razvijen veoma snažan ciklon, tako da se prema trenutnim prognozama tokom prvih 7 do 10 dana oktobra očekuje umereno toplo i toplo, uz temperature preko 20°C, a oko petog oktobra bilo bi najtoplije sa vrednostima i preko 25°C, jer bi ciklon u svom prednjem delu uslovljavao južna strujanja i priliv tople vazdušne mase do i preko našeg područja.

Dakle, prema trenutnim prognozama, poslednji dani septembra biće obeleženi promenljivim i svežijim vremenom, a prva dekada oktobra suvim, stabilnim i toplim vremenom.