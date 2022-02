KAD NAM STIŽE PRAVO PROLEĆE? Ovo je prognoza do KRAJA APRILA! Narednih dana kiša, a onda...

Što se tiče izgleda za april, očekuje se prosečno topao april sa prosečnom količinom padavina...

U Srbiji se danas očekuje malo svežije vreme u odnosu na jučerašnji dan, ali i dalje relativno toplo za ovaj period godine, kaže za Kurir prof. dr Jugoslav Nikolić, direktor RHMZ, koji je dodao da nas danas očekuje pre podne oblačno vreme , mestimično sa kišom, na visokim planinama sa snegom, a posle podne prestanak padavina i razvedravanje.Naveo je danas očekuje najviša dnevna temperatura od 10 do 13 stepeni, u Beogradu do 12 stepeni.

On nam je rekao i kakvi su izgledi vremena za naredne dane:

Četvrtak

U četvrtak ujutru i pre podne prolazno naoblačenje koje će tek ponegde u severnim predelima usloviti slabu, kratkotrajnu kišu. Posle podne pretežno sunčano, a krajem dana i tokom noći novo prolazno naoblačenje sa severa, ponegde sa kišom. Vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni, posle podne u skretanju na severozapadni. Jutarnja temperatura od 0 do šest stepeni, najviša dnevna od 12 do 17 stepeni ( u Beogradu jutarnja temperatura oko 6, a najviša dnevna oko 17 stepeni).

Petak

Pre podne umereno do potpuno oblačno uz umeren, ponegde i jak severozapadni vetar, ujutru na jugu mestimično sa kišom, a na visokim planinama sa snegom. Posle podne razvedravanje, a vetar će biti u slabljenju. Na severu pretežno sunčano tokom celog dana. Jutarnja temperatura od 1 do 7 stepeni, najviša dnevna od 10 do 15 stepeni ( u Beogradu jutarnja oko 6, a najviša dnevna oko 14 stepeni).

Subota

U subotu pre podne pretežno sunčano, posle podne postepeno naoblačenje, a uveče i noću na severu kiša. Vetar slab i umeren zapadni i jugozapadni, posle podne u skretanjuna severozapadni. Jutarnja temperatura od jedan do sedam stepeni, a najviša dnevna od 12 do 17 stepeni ( u Beogradu minimalna sedam, a najviša dnevna temperatura oko 14 stepeni).

Kako je dakle naveo, do 20. februara očekuje se očekuje promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, u većem delu Srbije suvo i nadprosečno toplo, sa srednjom dnevnom temperaturom vazduha iznad višegodišnjeg proseka.

- Toplije vreme za ovo doba godine produžava se i u periodu do sredine marta 2022. godine, kada bi u većem delu zemlje dnevna temperatura bila iznad proseka za ovaj period godine. Usled visokih temperatura očekuje se dalje topljenje snežnog pokrivača, posebno u oblastima do 1.300 metara nadmorske visine. Usled čestih premeštanja frontalnih sistema preko naše zemlje očekuju se i češća naoblačenja koja će usloviti povremeno padavinae, uglavnom kiše u nižim, a snega u višim planinskim predelima - rekao je za Kurir Nikolić o dodao da će sredinom treće dekade februara kiša tokom noći, ili jutra, povremeno i u nižim predelima prelaziti u susnežicu, ili sneg.

- Pored pojave kiše, u martu se očekuju i lokalni pljuskovi, koji bi oko 14. marta bili praćeni i grmljavinom. U ovom periodu srednja dnevna temperatura u nižim predelima biće iznad višegodišnjeg proseka, od šest do 11 stepeni. Jutarnja temperatura vazduha imaće vrednost u intervalu od dva do šest stepeni, a najviša dnevna, uz povremena kolebanja, od 10 do 14stepeni; krajem februara, početkom i sredinom prve dekade marta i do 17 stepeni - rekao je i istakao da se intenzivnije padavine predviđaju oko 28. februara i 05. marta.

Ukupna količina padavina, u trećoj dekadi februara, kaže naš sagovornik, očekuje se u od 5 do 10 mililitara u Vojvodini, 10 do 20 mililitara u većem delu Srbije, a lokalno i do 30 mililitara u brdovito-planinskim predelima

On navodi da se očekuje da mesec mart bude topliji od proseka, sa prosečnom sumom padavina.

- Očekuje se da će srednja temperatura vazduha tokom marta u Srbiji u intervalu od sedam do devet stepeni u nižim predelima, a u brdsko - planinskim oblastima od jedan do tri stepena, što je do dva stepena iznad višegodišnjeg proseka. Prognozira se da će srednja maksimalna temperatura vazduha za mart biti u intervalu od 11 do 15 stepeni, a u planinskim predelima od četiri do devet stepeni, dok će srednja minimalna temperatura vazduha biti u intervalu od dva do šest stepeni, a u planinskim predelima od minus pet do jednog stepena - rekao je on za Kurir i dodao da se očekuje da broj mraznih dana u nižim predelima bude u intervalu od pet (u Beogradu) do 12 (u Dimitrovgradu i Zaječaru), a u brdsko-planinskim krajevima od 15 (na Zlatiboru) do 22 (na Kopaoniku).

Navodi da nema rizika od pojave jakih mrazeva.

Jugoslav Nikolić za Kurir kaže da se tokom marta prognozira ukupna količina padavina u nižim predelima od 40 do 60 mililitara, a na planinama do 80 mililitara, što je u domenu višegodišnjeg proseka u celoj zemlji. Očekuje se da broj dana sa padavina u nižim predelima bude od 10 (u Somboru i Paliću) do 13 (u Loznici i Požezi), a u brdsko-planinskim krajevima do 17 dana (na Kopaoniku). Navodi da nema rizika za ektremne količine padavina.

Što se tiče izgleda za april, očekuje se prosečno topao april sa prosečnom količinom padavina, tvrdi sagovornik.

- Prognozira se da će srednja temperatura vazduha tokom aprila u Srbiji biti u intervalu od 10 do 13 stepeni u nižim predelima, a u brdsko-planinskim oblastima od dva do šest stepeni, što je u domenu višegodišnjeg proseka. Očekuje se da će srednja maksimalna temperatura vazduha za april biti u intervalu od 16 do 18 stepeni, a u planinskim predelima od šest do 11 stepeni, dok će srednja minimalna temperatura vazduha biti u intervalu od pet do devet stepeni, a u planinskim predelima od nula do četiri stepena. Očekuje se da broj mraznih dana u nižim predelima bude do četiri, a u brdsko-planinskim krajevima od šest do 15. Nema rizika od pojave jakih mrazeva - navodi on.

Naš sagovornik takođe dodaje da se tokom aprila prognozira da će količina padavina u nižim predelima biti od 40 do 60 mililitara, a na planinama od 70 do 90 mililitara, što je u domenu višegodišnjeg proseka u većem delu zemlje, dok se na severu zemlje očekuje suficit padavina.

- Očekuje se da broj dana sa padavinama u nižim predelima bude od 11(u Kikindi i na Paliću) do 14 (u Ćupriji), a u brdsko-planinskim krajevima do 16 dana (na Kopaoniku i Zlatiboru) - zaključio je on.