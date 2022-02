TRI NEVEROVATNA DANA PRED NAMA! Evo kakve temperature nas očekuju za vikend!

U Srbiji u četvrtak toplo za ovo doba godine sa sunčanim intervalima uz umereno prolazno naoblačenje koje zahvata sever Srbije u toku prepodneva i brzo se premešta na istok i jugoistok Srbije. Šansa za kratkotrajnu kišu je vrlo mala i to pre svega ponegde u Banatu. U ostalim krajevima suvo.

Vetar slab do umeren južni i jugozapadni, na severu Vojvodine pojačan jugozapadni. Pritisak malo ispod normale na severu i oko normale na jugu Srbije. Minimalna temperatura od -1°C u Požegi do 6°C u Beogradu, a maksimalna dnevna od 12°C u Užicu do 19°C u Nišu. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 4°C do 10°C.

Beograd: U četvrtak toplije nego u sredu sa sunčanim intervalima uz prolazno naoblačenje bez padavina. Vetar slab do umeren južni i jugozapadni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura 6°C, a maksimalna 18°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h 10°C.

Niš: U četvrtak vrlo toplo za ovo doba godine sa sunčanim intervalima uz umereno prolazno naoblačenje bez padavina. Vetar slab do umeren južni i jugozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 6°C, a maksimalna 19°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h 10°C.

Užički region: U četvrtak toplije sa sunčanim intervalima uz umerenu oblačnost. Vetar slab južni i jugozapadni. Pritisak malo ispod normale na severu i oko normale na jugu Srbije. Minimalna temperatura od -1°C do 4°C, a maksimalna dnevna od 12°C do 16°C. Na Zlatiboru i Tari relativno toplo, do 9°C na 1000 mnv.

VOJVODINA: U četvrtak toplije od proseka sa sunčanim intervalima uz umereno prolazno naoblačenje koje zahvata ujutru sever Vojvodine i brzo se premešta na istok i jugoistok. Šansa za kratkotrajnu kišu je vrlo mala i to pre svega ponegde u Banatu. Vetar umeren južni i jugozapadni, na severu Vojvodine pojačan jugozapadni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura od 1°C do 4°C, a maksimalna dnevna od 15°C do 17°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 4°C do 8°C.

Novi Sad: U četvrtak toplije sa sunčanim intervalima uz prolazno naoblačenje pre podne bez padavina. Vetar slab do umeren južni i jugozapadni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura 3°C, a maksimalna 16°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h 8°C.

Subotica: U četvrtak toplije sa sunčanim intervalima uz prolazno naoblačenje ujturu i pre podne bez padavina. Popodne sunčano. Vetar umeren do pojačan jugozapadni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura 6°C, a maksimalna 18°C.

Vreme narednih dana: U petak malo niža temperatura nego u četvrtak, ali i dalje znatno iznad proseka za ovo doba godine.Preovlađivaće sunčano vreme sa malo oblaka. Vetar slab do umeren severozapadni vetar, u Timočkoj Krajini pojačan. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 0°C do 6°C, a maksimalna dnevna od 12°C do 16°C.

U subotu toplo za ovo doba godine uz dnevnu temperaturu od 14°C do 18°C sa dužim sunčanim periodima. Krajem dana naoblačenje na severu Vojvodine donosi kišu koja se u noći ka nedelji širi na ostale krajeve. U nedelju se naoblačenje sa prolaznom kišom premešta ka jugoistoku Srbije uz pad temperature za 4 do 8 stepeni u odnosu na subotu. U ponedeljak nas očekuje još jedno naoblačenje sa kišom, a u utorak zahlađenje po današnjoj prognozi.

