NAJPOZNATIJA SNAJKA BIVŠE JUGE: Dok se narod borio sa INFLACIJOM ona je imala SILIKONE! Bila je BOMBA 90-ih, a evo šta je danas sa Milicom Milošević!

Milica Gajić, poznatija kao Milica Milošević bila je najpoznatija snaja devedesetih godina. Naime, ona je prva i jedina supruga Marka Miloševića sina Slobodana Miloševića.

Devedesetih, u godinama ratova, kriminala, besparice i galopirajuće inflacije, Milica Milošević je bila među prvim vlasnicama silikonskih grudi, a dok se narod borio da preživi ona je imala sve moguće estetske korekcije.

1997. godine, Marko Milošević se uselio u luksuznu kuću sa bazenom gde je voda uvek morala biti 38 stepeni, a Milica je pumpala usta, sređivala nos, jagodice, a ulicama je uvek paradirala u najskupljim odevnim kombinacijama. Bilo kako bilo, Milica je do samog kraja ostala verna porodici i Slobodanu Miloševiću:

- To je verovatno najbolji čovek kojeg sam upoznala i kojeg ću ikada upoznati. On je posebna ličnost. Svako ko ga nije poznavao kao ja bio je na gubitku. Takav se više neće roditi - izjavila je Milica jednom prilikom za Mondo za svog pokojnog svekra koga je redovno posećivala u Hagu:

- Posećivala sam svekra skoro do poslednjeg trenutka, vodila sam i dete. Bio je to težak period. Slobu sam mnogo volela, značilo mi je što sam bila privilegovana da kod njega odlazim. Njemu je mnogo značilo kada sam mu dovodila unuka... Trudili smo se da Marko uopšte ne vidi da je to zatvor. Sećam se, Sloba je jednom doneo veliki beli pano, na kojem je Marko crtao. Sloba je to posle okačio u svojoj sobi. Nažalost, to je sve ostalo u Hagu .

Milica iako više nije deo porodice Milošević, dobro je zbrinuta i ne fali joj ništa. Živi u Požarevcu, a deo javnosti više nije. Za razliku od nje, Marko je u Rusiji, ima novu ženu i sa njom ćerku.