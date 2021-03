BIO JE SIMBOL NEPOKORNOSTI: Borislav Milošević o hapšenju brata - Klintonu i Olbrajtovoj je trebao u zatvoru da opravdaju svoje zločine

Hapšenje Slobodana Miloševića je bilo povezano sa spoljnim pritiscima.

Klintonu i Olbrajtovoj on je bio najpotrebniji u zatvoru. Da bi mogli sebe da operu, da svoje zločine opravdaju, isto kao i oni evripski lideri koji su pomogli u bombardovanju i istrebljivanju Srba.

Ovako je, za “Novosti”, pre 22 godine, hapšenje Slobodana Miloševića, komentarisao njegov stariji brat Borislav. Vest je teško podneo.

- Bolno. Nisam očekivao da će se tako nešto dogoditi. Pogotovo ne da će još grlatiji postati ovi među nama koji, nemajući stida i ne vodeći računa o državnom interesu, traže da on bude izručen Haškom tribunalu, pošto sam verovao da će ustuknuti bar pred autoritetom predsednika Koštunice. Hapšenje iznenađuje utoliko više što se stvari, posle bujice teških optužbi, svode na to da je Slobodan zloupotrebljavao položaj, pod šta se može podvesti sve što se hoće. Ali očigledno je da ozbiljnijih dokaza njegove krivice nema.

Amerikanci su, prema njegovim rečima, dali rok do 31. marta, kada je i preduzeta akcija. Pošto tog dana Slobodan nije uhapšen, Kolin Pauel j produžio rok, obećavši da Vašington neće odlučivati o finansijskoj pomoći SR Jugoslaviji do ponedeljka, da bi videli šta će da se dogodi. Tako se, rekao je, pokazalo da je vlast izvela hapšenje zbog inostrane pomoći, a ceo svet izručenje Slobodana Miloševića povezuje sa Vašingtonskom ucenom.

NJEGOV ĆE UGLED TEK DA RASTE

- Njegovo hapšenje je bilo potrebno nekim krugovima na Zapadu. Nisam siguran da je to mnogo vezano za novu američku administraciju, ali je Klintonu i Olbrajtovoj Slobodan Milošević zaista najpotrebniji u zatvoru. Da bi mogli sebe da operu, da svoje zločine opravdaju, isto kao i oni evropski lideri koji su pomogli u bombardovanju i istrebljivanju Srba. Pritvaranje bivšeg lidera ne može zameniti rešavanje rastućih realnih političkih, ekonomskih i socijalnih problema. Od takvog odvraćanja pažnje naroda, ni naša država ni naši ljudi neće imati nikakve koristi.Slobodan nije star i on je za svoje političke oponente najopasniji uzatvoru. Iako se ogromni napori ulažu da se on ocrni, istorija je pokazala - narod robijanje političara doživljava kao iskupljivanje grehova. Njegov će ugled da raste.

ZAŠTO SU ZAPADNI DRŽAVNICI SA “DIKTATOROM” IMALI DOBRE ODNOSE?

Prokomentarisao je i tvrde da su neki smatrali da je Slobodan Milošević bio diktator.

- Kako je moguća diktatura u višepartijskom sistemu i bez političkih zatvorenika? Pogotovo ako su sve strateške i važne odluke koje su donešete prolazile kroz parlament. I zašto su zapadni državnici posle “Dejtona” imali sa tim istim “diktatorom” dobre odnose? Diktatora su od njega napravili oni koji su naoružali albanske teroriste i izveli agresiju na suverenu evropsku državu. i danas ga takvim prave iako se metastaza albanskog terorizma proširila na Makedoniju i što je region postao još nestabilniji. A to je upravo ono protiv čega se Slobodan borio - rekao je Borislav.

NA OPTUŽENIČKOJ KLUPI U HAGU TREBALO BI DA SU KLINTON, OLBRAJTOVA, SOLANA

Potez Karle del Ponte da optuži Slobodana i za ”genocid u Bosni”, stariji brat pokojnog predsednika ovako je objasnio:

- To su manveri nekih inostranih kancelarija, ali i činovnika Tribunala kojima su potrebni posao, plate i honorari. Pročitao samu jednom izveštaju da je plata prvog advokata po procesu 19.000 mesečno, drugog 14.000. Naša štampa, izgleda, na izveštaj Uprave službi unutrašnjih nadzora UN nije obratila pažnju, iako on govori o faktima mahinacija u MTBJ čiji je budžet pet puta veći od budžeta Međunarodnog suda pravde u Hagu.

Namere te gospođe još jedan su dokaz da je nekim zapadnim krugovima potrebno da ”problem Milošević” drže otvorenim, jer se on drznuo da Jugoslaviju učini nezavisnom od istinskih diktatora u svetu. On je simbol nepokornosti koju hoće da unište. Moj sin, recimo, je uveren da više od svoh “gura” Nemačka. A ja sam uveren da bi na optuženičkoj klupi u Hagu trebalo da sede Klinton, Olbrajtova, Solana...

STRAH ZA SLOBODANOV ŽIVOT

Već je bilo Srba koji su ostavili život u Haškom tribunalu. Bojazan šta će biti sa Slobodanom, ako bude izručen, pokazao je i Borislav.

- Ja se već sada bojim, mada se nadam da će sa njim razumno, humano i po zakonu postupati. Da će mu kao 60-ogodišnjaku i bivšem šefu države omogućiti da se brani sa slobode. Moram da dodam da me brine, iako verujem predsedniku Vojislavu Koštunici, da bi snage koje u sza izrućenje, za prodavanje Slbodana Miloševića, mogle posle da vladaju.

IZRUČENJEM SMO DALI LEGITIMNOST NATO AGRESIJI

- Bude li Slobodan izručen Hagu, biće to naše priznavanje legitimnosti agresije NATO i krivice Jugoslavije i za građanskirat u Bosni - rekao je Borislav. - I razaranje suvereniteta SRJ i moralno-politčka kapitulacija koju nam pravi rodoljubi neće nikada oprostiti. Izručenje bi opravdalo Klintona i NATO i pomoglo da sve svale na svoje žrtve.