SNEŽANU IZ NIŠA SU OJADILI ZA 26.000 DINARA! Prevarili je PREKO TELEFONA, lopove nikad nije videla, a uspeli su da joj izvuku novac - EVO KAKO

Brojni kriminalci i prevaranti koriste tešku životnu situaciju pojedinaca kako bi ih namamili i od njih iznudili novac, a da žrtva ne bude toga svesna sve dok ne bude kasno.

Snežana M. (52), majka četvoro dece, sa kojima živi u Nišu proživela je pakao zbog svoje dobordušne namere, ali i želje da skupi novac kako bi nastavila da se leči. Nju su za sumu od 26.000 dinara nasamarila dvojica prevaranata iz Leskovca, jedan zatvorenik (46) i njegov saradnik (43) koji se nalazi na slobodi. Na ovo je nakon njene prijave reagovalo Osnovno javno tužilaštvo i pokrenulo krivične prijave protiv ovih muškaraca, za koje se ispostavilo da se uigrano bave ovakvim prevarama.

Policija u Leskovcu saopštila je i da se muškarac koji je na robiji sada sumnjiči da je sa telefonske govornice iz zatvora, gde se nalazi na odsluženju kazne, nasumično pozvao broj na koji je dobio Snežanu i počeo da se raspituje o njenom zdravstvenom stanju. Iz policije su istakli da ju je robijaš nekako ubedio da na račun muškarca sa kojim je planirao ovu prevaru uplati 26.000 dinara, uveravajući je da će dobiti 400.000 dinara novčane pomoći.

Poridica Snežane M. pretrpela je rat 1999. godine na Kosmetu, odakle su bili primorani da izbegnu. Kako bi prehranila porodicu i omogućila deci iole kvalitetan život ona je mukotrpnoradila na jednoj od niških pijaca sve dok nije otišla u zasluženu penziju.

"Prvo kada je pozvao na fiksni telefon, javilo se dete i reklo kada mama dođe, ona će da se javi. Dolazim ja i kaže mi, mama zvao je neko iz udruženja dobili smo dva metra drva i neki paket. Ja sam mislila da je to iz penzionerskog udruženja. Zove isti čovek kasnije, ja se javljam i on pita 'da li ste imali korona virus' jer možete da dobijete državnu pomoć od 120.000 dinara, ali kao da udruženje mora da uzme neku vrstu provizije. Ja iskreno kažem da nisam imala korona virus. Meni ni u snu ne pada na pamet da je to prevara. Onda mi on predlaže i kaže 'možda bi bilo najbolje da kažete da bolujete od karcinoma'. I ja kažem da sam baš u jesen imala reviziju karcinoma, i da za to imam dokumentaciju. On kaže super, ja znam čoveka u Beogradu, možete da dobijete čak 350.000 dinara pa možda i 400.000 dinara, ali 60.000 morate da uplatite nama. Ali, taj razgovor ide tako što on pozove pa prekine, pa opet pozove pa opet prekine i tako nekoliko puta. I onda je usledila rečenica, da bi sve to uradili, vi morate da mi uplatite odmah 26.200 dinara", govori Snežana.

Prema njenim rečima, ona je prevarantu, za čije krajnje namere tada nije znala, rekla da toliko novca nema i da će pozajmiti. Nakon toga, pozajmljenu sumu je uplatila preko uplate na broj koji je, kako je kasnije saznalam, bio lociran u Smederevu. Ubrzo potom usledio je poziv i muškarac ju je obavestio o lokaciji i vremenu viđanja u Nišu.

"Niko nije došao da se sastane sa mnom kako bi sve to lično regulisali i odmah sam shvatila da je u pitanju prevara. Onda sam otišla u policiju i prijavila ceo slučaj, a uopšte mi nije palo na pamet da to može da uradi bilo koji zatvorenik", govori ona i dodaje da joj je ova situacija za nauk, i da izgleda nije svejedno što se sve to desilo na Badnji dan.