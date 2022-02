KO ĆE IMATI PRAVO NA GARANTOVANU PENZIJU? Poznato je i koliko će iznosti, a korisnici će morati da ispune OVAJ USLOV

Garantovano davanje ne bi trebalo da bude veće od minimalne penzije.

Najstariji građani, posebno žene koji nisu uspeli da ostvare penziju ni po kom osnovu, mogli bi da dobiju takozvanu garantovanu ili socijalnu penziju. Direktorka Centra za socijalnu politiku Gordana Matković kaže za RTS da je među onima koji nisu ostvarili pravo na penziju više od 85 odsto žena. Procena je da u Srbiji ima oko 200.000 ljudi starijih od 65 godina u Srbiji ne ostvaruje pravo na penziju.

Sa aspekta pravičnosti socijalno ili garantovano davanje ne bi trebalo da bude veće od minimalne penzije, a cilj garantovane penzije je smanjenje siromaštva.

"Ti ljudi koji su stariji, koji najvećim delom ne mogu da rade, naravno da je to velika podrška za njih. Često su u pitanju žene i da onda to donosi određenu samostalnost, jer ako nemate nikakav lični prihod, znači da zavisite od nekoga iz porodice", kaže Matkovićeva i dodaje:

"Najnoviji podaci pokazuju da je broj onih koji nisu pokriveni penzijskim osiguranjem, a stariji su od 65 godina ili imaju 65 godina, negde oko 130.000 do 135.000, a ako bismo sada rekli da je socijalna penzija za one od 70 godina i starije, onda tih ljudi ima negde oko 90.000", navodi Matkovićeva.

Nezvanično, u našoj zemlji bi zagaranovana penzija, ukoliko do njenog zakonskog realizovanja dođe, iznosila oko 12.000 dinara. Najniže poljoprivredne i porodične penzije su ispod 10.000 dinara. To je i jedan od argumenata da se ne uvede.

"Taj iznos treba da bude manji od minimalne poljoprivredne penzije. Ako je to garantovano davanje, socijalna penzija, onda bi to podrazumevalo da oni kao porodični penzioneri čije se penzije ne podižu na nivo minimuma da oni takođe mogu da ostvare dopunu do tog minimuma kako god ga definisali", objašnjava Matkovićeva.

Govoreći o tome koji bi bili osnovni kriterijumi, navodi da postoje dva modela.

"Jedan model je da to bude lično pravo i da se suštinski testira samo penzijski prihod -- da li ostvarujete pravo na penziju i da li je to pravo niže od tog minimuma koji ste definisali. Druga mogućnost koja podrazumeva veću uštedu i efikasnost, jeste da se dodeljuje uz proveru materijalnog stanja, da se imaju u vidu ne samo vaši prihodi iz svih mogućih izvora nego i imovina", zaključila je Matkovićeva.

U više od sto zemlja postoje slična davanja. Imaju je i zemlje u okruženju -- Severna Makedonija i Hrvatska.