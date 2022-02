SAHRANA DEČAKA (3) IZ NIŠA JOŠ NIJE ZAKAZANA: Poslednju reč će dati otac koji je u pritvoru

Dečak bi mogao da bude sahranjen najranije u petak.

Sahrana trogodišnjeg dečaka iz Niša koji je pod još nerazjašnjenjim okolnostima 28. januara zadobio stravične opekotine u iznajmljenom stanu svoje bake u ulici Nova železnička kolonija od kojih je ubrzo preminuo, još nije zakazana.

Njegovo telo je iz Instituta za sudsku medicinu prebačeno u kapelu JKP „Gorica“ do odluke ko će organizovati njegov poslednji ispraćaj. NJegov otac koji je na izdržavanju zatvorske kazne za smrt deteta saznao je preko medija.

Kako saznaju mediji, pogreb još nije zakazan jer će poslednju reč o svemu dati mališanov otac.

- Strašno je što je taj čovek iz medija saznao da mu je dete stradalo i to na takav užasan način. Njemu je upućen dopis kako bi se izjasnio da li želi da učestvuje u organizaciji detetove sahrane, on na to ima pravo kao roditelj. Ukoliko se on izjasni negativno, sahranu će organizovati Centar za socijalni rad a troškove će platiti grad Niš. Očekujemo da će taj odgovor stići danas, pa bi dečak onda mogao da bude sahranjen najranije u petak – navode naši izvori upoznati sa ovim slučajem.