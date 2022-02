KOMRAKOV: PREDSEDNIK UKRAJINE PROZVAO SAD I EU: ZAŠTO ĆUTITE?

Novinar Milorad Komrakov osvrnuo se na trenutnu situaciju koja se dešava u Ukrajini, navodeći da je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski u jučerašnjoj video poruci, pozivajući na otpor ruskoj invaziji ponovo je, po drugi put u samo nekoliko sati, kritikovao saveznike Ukrajine.

Njegov tekst prenosimo u celosti:



„Jutros branimo svoju zemlju sami. Kao i juče, najmoćnija zemlja na svetu je gledala iz daljine“, rekao je on u video snimku na Fejsbuku, aludirajući na Sjedinjene Države.



Anonimni komentator na Viberu, u poruci koju sam dobio od druga kome verujem, dobro je rekao da „posle silnih obećanja da će spasiti Ukrajinu od zle Rusije SAD i EU dali su se u beg iz Kijeva. Beže svi i instruktori iz Američke nacionalne garde i Džems Bondovi iz britanskog SAS-A, i ambasade i avio kompanije i ostala sitna boranija. Baš kao što su, svojevremeno bežali iz Sajgona a, nedavno, i iz Kabula. Beže i ukrajinski oligarsi, novac je odavno pobegao a ostali su oni koji bi u ratu morali da ginu za tuđe interese. Zapad je tako, preteći Rusiji, zapravo kaznio Ukrajinu. I to sve nije ništa novo. Tako se bežalo i iz drugih zemalja koje su Amerikanci branili...Samoproglašeni branioci ukrajinske demokratije Amerika a zatim i Evropska Unija grme: Kaznićemo Rusiju strašnim, najstrašnijim sankcijama. Nesrećna Ukrajina vapi: “Prestanite da nas plašite, samo ih kaznite i dajte nam pare i oružje da se branimo.“ I Evropa i Amerika suočavaju se sa ideološkom, ekonomskom i socijalnom krizom pa je potreban spoljašnji neprijatelj protiv kog se mogu ujediniti i koji bi mogao da bude kriv za sve. I još se, usput, mogu osloboditi starih tipova oružja, otvarajući time prostor vojnoj industriji za proizvodnju novog, a Ukrajina neka sama čeka Rusiju“.



Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski kazao je kako im treba efikasna međunarodna pomoć. O tome je, kako je saopštio, razgovarao i s predsednikom Poljske Andrzejom Dudom.



”Od Bukureštanske devetorke smo zatražili pomoć u odbrani, te sankcije i pritisak na agresora. Zajedno, Rusiju trebamo staviti na pregovarački sto. Trebamo antiratnu koaliciju“, poručio je Zelenski. Bukureštansku devetorku (B9) oformljenu 4. novembra 2015. godine u Rumuniji čine NATO članice Bugarska, Češka, Estonija, Mađarska, Letonija, Litvanija, Poljska, Rumunija i Slovačka.

Ovaj ukrajinski vapaj za pomoć najmoćnije zemlje sveta neprimetno je komentarisan u medijima. Niko nije postavio pitanje zašto Ameri ćute. Plaše se!? Reči ruskog predsednika Vladimira Putina, od pre dva dana, odjeknule su svetom, posebno u Americi. Predsednik Rusije Vladimir Putin upozorio je, u specijalnom obraćanju, sve one koji bi eventualno mogli da se umešaju u situaciju u Ukrajini.



"Ko god pokuša da nas ometa, štaviše, da stvori pretnje našoj zemlji i narodu, treba da zna da će odgovor Rusije biti trenutan i da će vas dovesti do takvih posledica sa kojima se nikada u svojoj istoriji niste suočili", upozorio je on. Putin je rekao da su sve neophodne odluke donete i da se nada da će njegovu poruku imati ko da čuje. Amerikanci su očito dobro čuli i ozbiljno shvatili Putinove reči.Tamošnji analitičari imaju pune ruke posla. I svet se pita: Na kakav to trenutan odgovor ruski predsednik misli i koje su to odluke već donete? Budućnost čitave Planete „vrti“ se oko važnih Putinovih reči, izgovorenih povišenim tonom. Televizijska slika bila je vrlo ubedljiva.



Amerikanci bi trebalo da se smire, da ih ponovo ne bi tražio Kolumbo, jedan je od šaljivih komentara na društvenim mrežama. Ne smemo zaboraviti da su tokom protekle 23 godine trojica američkih predesdnika , Džordž Buš, Obama i Bil Klinton , izvršili invaziju u 9 zemanja i ubili 11 miliona ljudi. Njih niko nije prozvao teroristima. Amerikanci, iskustvo iz Iraka, Irana, Avganistana pa i SRJ, ukazuje, najmanje što bi želeli da vide su mrtvački kovčezi sa američkim vojnicima ili neki novi 11. septembar! Zato i ne čudi sinoćnja vest da će Vašington Rusima dozvoliti izvoz ključne sirovine, jer bi potrošači u SAD trpeli posledice! Bajdenova administracija neće sankcionisati rusku sirovu naftu jer bi to naškodilo potrošačima u SAD, a ne Vladimiru Putinu, izjavio je američki Zvaničnik Stejt departmenta.

„Sankcije neće biti usmerene na tokove nafte dok budemo napredovali“, rekao je Amos Hohštajn, viši savetnik za energetsku bezbednost Stejt departmenta u intervjuu na televiziji Blumberg.



„Ako ciljamo na Putinov naftni i gasni sektor, a u ovom slučaju na ruski energetski establišment, onda bi cene skočile. Možda bi prodao samo polovinu svog proizvoda, ali za duplo veću cenu“, rekao je Hohštajn. „To znači da on ne bi snosio posledice dok bi SAD i naši saveznici trpeli posledice. Cene nafte su se već smanjile kao odgovor na ovo, rekao je Hohštajn, a administracija „može da vidi da cene padaju“.



Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski razgovarao je sinoć sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Džozefom Bajdenom. Razgovarali su o sankcijama i pomoći u odbrani. Ukrajinski predsednik je podelio detalje razgovora na svom Tviter nalogu. Razgovor je usledio nakon što je Zelenski održao govor tokom noći kada je rekao da je Ukrajina sama u odbrani svoje zemlje.



"Ko je spreman da Ukrajini da garanciju za ulazak u NATO? Iskreno, svi se plaše", napisao je Zelenski.



"Danas sam pitao 27 evropskih lidera da li će Ukrajina biti u NATO, direktno pitao. Svi se plaše, ne reaguju, ali mi se ne plašimo", poručio je ukrajinski predsednik.



Vreme će pokazati da li je ukrajinski predsednik bio u pravu!

Autor: