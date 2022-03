ŠTA POSLE SEDNICE KRIZNOG ŠTABA? Mišljenja podeljena: Neki za ukidanje kovid propusnica, dok drugi smatraju da je takva odluka PREURANJENA!

Stav prof. dr Branislava Tiodorovića da treba da se ukinu kovid propusnice i karantin za one koji su bili u kontaktu sa zaraženima podelio je stručnu javnost. Dok su neki saglasni, neki su strogo protiv toga.

Mišljenje epidemiologa prof. dr Branislava Tiodorovića o ukidanju kovid propusnica i karantina za one koji su bili u kontaktu sa zaraženima podelilo je stručnu javnost.

On je rekao da se kovid propusnice ionako ne poštuju i da se postavlja pitanje treba li one i dalje da postoje za ugostiteljske objekte posle 20 časova.

Takođe je rekao da karantin za kontakte treba ukinuti i da on treba da ostane samo za one koji su oboleli, a leče se u kućnim uslovima.

Najavljeno je i da će lekari iz kriznog štaba za suzbijanje epidemije koronavirusa danas sa premijerkom Anom Brnabić razgovarati o ukidanju pojedinih protivepidemijskih mera, u prvom redu kovid propusnica.

Ko neće - ne mora

S Tiodorovićevim mišljenjem saglasan je epidemiolog dr Radmilo Petrović, koji kaže da je on za to da se ukinu sve pandemijske mere.

- Mišljenja sam da mere treba ukinuti, da ne budu obavezne, ali da se preporučuju. Tako bih, na primer, tu opciju ostavio otvorenu nekom restoranu, hotelu, bioskopu koji i dalje hoće da bude bezbedno mesto za okupljanje, i da oni imaju onda pravo da traže nošenje zaštitnih maski, poštovanje distance i kovid propusnice. Bolje je da to bude na principu "ko hoće - hoće, ko neće - ne mora" - rekao je on i saglasio se s Tiodorovićem da je te mere malo ko poštovao.

- Uostalom, zašto da ih držimo kad ih ceo svet ukida - upitao je on.

Ipak, strogo protiv toga je infektolog prof. dr Dragan Delić. Mišljenja je da se mere ne smeju ukidati i da treba videti šta dalje.

- Neprihvatljivo mi je da ukidamo propusnice, igramo i pevamo dok ljudi, posebno stari, umiru. Svakodnevno nam premine nekoliko desetina ljudi, deluje kao da smo na to stradanje ljudi navikli. Ukidanje mera je linija manjeg otpora ili pak verifikacija postojećeg stanja. Iskreno sam zatečen ovakvom potencijalnom odlukom. Ipak, činjenica je da se zakon ni do sada nije poštovao. Kao lekar, mišljenja sam da je ljudski život najbitniji, a da je sve drugo sekundarno, pa i izlasci i tome slično - izričit je on.

Sami se edukuju

Upitan da li je možda bolje ne davati obavezne mere, već ostaviti da to bude stvar izbora, dr Delić kaže:

- Naše stanovništvo nije edukovano da brine samo o sebi i drugima u situacijama poput pandemije ovih razmera. Narod nam se edukuje putem interneta, prevencija je devalvirana i mi sada plaćamo cenu svega toga. Ipak, ne smemo zaboraviti da i Ustav kaže da je ljudski život na vrhu.

Veliko "ne" odjavljivanju epidemije

Profesor Branislav Tiodorović je, govoreći za Kurir, bio veoma izričit kada je reč o odjavljivanju epidemije. - Samo SZO može da odjavi epidemiju, a i epidemija je s tim povezana. Dok god u svetu postoje regioni, zemlje i područja gde se virus i dalje širi i izaziva velike probleme, SZO neće odjavljivati pandemiju. A mi možemo samo da procenimo situaciju i da kažemo da je pod kontrolom, a ne više nesigurna. I verovatno će proleće i leto proći u nekoj mirnoj situaciji, s tim što tamo na jesen moramo razmišljati o vakcinaciji, pre svega ugroženih kategorija - rekao je prof. Tiodorović.

Autor: