DERMATOLOG IMA VAŽAN SAVET ZA 'NOVOPEČENE' RODITELJE: Tokom zimskih i hladnijih meseci ne treba prečesto kupati decu! Evo do kakvih komplikacija može doći! (VIDEO)

Dermatolog dr Predrag Poleksić kaže da je pojava ekcema podeljena po godišnjim dobima. Kako kaže, pogoršanje oboljenja aktivno je kada je period hladnijih zimskih meseci, što nije slučaj tokom leta.

Kako kaže, leti su aktivnije alergije, krpelji, i neke druge vrste problema sa kožom, dok su pacijenti sa ekcemom u tom periodu mirniji.

- Sve je češća pojava ekcema, i to je genetski uslovljeno. Imamo tu i negu kože, da li je slabija ili lakša forma bolesti, dosta je faktora... Roditelji se boje kortikosterida... To nisu loši lekovi kada se pravilno koriste. Sada roditelji zahtevaju da se deca tako ne leče, a to ide teže... Imate tu pravila šta se koristi tokom kupanja kod mališana, pa ishrana, i svašta nešto - rekao je Poleksić.

Kako je dodao, svako dete je slučaj za sebe, a što se tiče ishrane, dermatolog navodi da postoje namirnice koje pospešuju razvoj ekcema, ili eventualno povlačenje.

- Savetujem roditelje da ne kupaju često decu tokom hladnijih meseci, jer se ne znoje mnogo, i kupanjem se remeti PH vrednost kože mališana, što može biti problem. Ja savetujem da se koriste uljane kupke za tek rođene bebe. Ekcem, atopijski dermatitis i slično, može da se leči na više načina, a jedan od odličnih lekova, jeste Sunce - rekao je Poleksić.

Kako kaže, Sunce deluje odlično i na akne, odnosno imuno supresivno. Zato se kotisti za lečenje psorijaze, virtiliga i sličnih bolesti.

