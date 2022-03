UJUTRU MRAZ, POPODNE PROLEĆE: Danas do čak 18 stepeni, a onda opet ZIMA! Kako se ponašati?

Vedro, ali hladno vreme prošle sedmice i tokom vikenda, zamenilo je toplo i sunčano od ponedeljka, ali su jutra veoma hladna, uz mrazeve.

Kako je najavio meteorolog Đorđe Đurić „pred nama su dani nalik prolećnim, ali ne treba još uvek odlagati zimsku odeću, jer nam prelaz iz zime u proleće donosi zahlađenje“.

Sedmica je počela minimalnom jutarnjom temperaturom od -10 do 0°C, na Pešteru i ispod -15°C, a maksimalna dnevna bila je 10 do 15°C, u Beogradu 14°C.

Danas i u sredu kao proleće

Jutro u Srbiji u utorak je vedro i hladno, uz mraz, sa minimalnim temperaturama od -4. Tokom dana, međutim, biće sunčano i toplo.

- Maksimalna temperatura biće od 14 do 18°C, u Beogradu do 16°C, što su temperature za oko pet stepeni više od proseka za sredinu marta – kaže Đorđe Đurić.

U sredu ujutro u severnim i severoistočnim, a tokom dana i u ostalim predelima sledi naoblačenje sa kišom, uz prolazno jak severozapadni vetar.

Maksimalna temperatura od 10 do 15°C, u Beogradu do 11°C, dok će jutarnje biti znato više i to zahvaljujući oblačnosti, tako da neće biti ni mraza.

Promena: Hladnije sa kišom

- U četvrtak će biti promenljivo oblačno i hladnije, ponegde sa slabom kišom, na planinama sa slabim snegom. Maksimalna temperatura od 8 do 12°C, tako da nas u sredu i u četvrtak očekuju prosečne vrednosti temperatua za mart – najavio je Đurić.

Meteorolog poručuje da će u petak i za vikend biti hladno, ujutro uz slab mraz. Duvaće hladna košava, koja će u Banatu, Pomoravlju i Podunavlju biti veoma jaka, a hladnog karaktera će biti iz razloga jer će više imati istočniji smer.

Na severu i istoku biće suvo, a na jugu i na zapadu oblačno sa slabom kišom, susnežicom i slabim snegom.

Maksimalna temperatura biće od 4 do 8°C, u Beogradu do 6°C, što su vrednosti ispod proseka za mart.

Baba Marta

- Baba Martu ne treba još uvek otpisati, jer prema trenutnim prognozama, sam kalendarski prelaz iz zime u proleće biće još hladniji, za sada u suvom obliku, a onda prema kraju marta kako bude odmicala treća dekada i kako se bude približavao kraj meseca sledi otopljenje i porast temperatura na vrednosti primerenim kalenadru i godišnjem dobu koje je pred nama – kaže Đorđe Đurić.

Ko će sve osetiti tegobe zbog promene vremena

U Centru za promociju zdravlja subotičkog Zavoda za javno zdravlje kažu da posledice velikih promena temperatura i vremena tokom jednog i više dana najviše osećaju hronični bolesnici zbog čega treba da se pridržavaju terapije.

Jutarnja zahlađenja i skok temperature u toku dana osetiće i zdrave osobe tako što će biti razdražljivije, imaće oscilacije u raspolaženju i promenu pritiska, od izrazito niskog ka visokom ili obrnuto.

- Oscilacije temperature, od minus nekoliko stepeni do 15 i više stepeni Celzijusovih, učiniće da osetimo nagli skok krvnog pritiska, a takvo vreme je idealno i pogoduje virusima što može da uzrokuje razne virusne infekcije, prehlade. Najviše računa o sebi prilikom naglih promena vremena, skoka i pada temperature treba da vode astmatičari, srčani bolesnici i dijabetičari. Pogoršanje prvi osete astmatičari pred kišu i sneg, ali im više odgovara hladnije vreme, dok prilikom preokreta najviše stradaju srčani bolesnici – kaže za „Blic“ specijalista socijalne medicine dr Zorica V. Dragaš.

Umerenost i hormon sreće

Vremenski rolerkoster čini da i zdrave osobe osete brojne nelagode i promene u raspoloženju.

- Rešenje je u umerenosti, zdravoj ishrani i stilu života koji prilagođava organizam tim promenama. Da nas vremenske prilike ne bi oborile s nogu i uticale na psihičko i fizičko stanje dobro je sunčane periode iskoristiti za punjenje baterija, jer sunce utiče na lučenje određenih supstanci u mozgu i bez sunca se uvek osećamo lošije. Hormon sreće se luči i pod uticajem drugih faktora, i zato na razne načine kada je hladno možemo napraviti balans u raspoloženju. Korisno je 15 - 20 minuta posle obroka odspavati. To ne sme da bude duži san pošto kvalitetan noćni san ne može ništa da zameni – kaže dr Dragaš.

Garderoba, hrana i voda

Garderoba treba da štiti od jutarnje hladnoće, preokreta nalik dolasku proleća, zatim zahlađenju, kišnim periodima, od vetra. Na otpornost organizma od promena vremena može da se utiče i ishranom. Treba dnevno pojesti dovoljno voća, povrća, pre svega salata zbog vitamina i minerala.

Bitna je nadoknada tečnosti, minimalna potrebna količina je šest do osam čaša kvalitetne vode, a ukupna tečnost na dan treba da bude i do tri litre vode. To važi za zdravog i prosećnog čoveka koji nema hronična oboljenja srca, jetre i bubrega.

Stres

Važna veština koja može da pomogne u odbrani organizma od naglih promena vremena je upravljanje stresom, jer kada ga osetimo sigurno će nam se stanje pogoršati.

Zatim, iscrpljenost, umanjena koncentracija i slične tegobe mogu da prate malokrvnost, anemiju, smanjenu funkciju štitne žlezde ili povišen holeserol i mogu biti znak zdravstvenih poremećaja.