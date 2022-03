STIŽE NEŠTO MNOGO GORE OD CRVENE KIŠE: U Srbiji sledi NAGLI PAD TEMPERATURE zbog ove vremenske pojave

U Srbiji je danas pala crvena kiša, a meteorolog Ivan Ristić ističe da nam posle ove meteorološke pojave stiže još jedna koja donosi zahlađenje.

Nakon današnje pojave crvene kiše na teritoriji Srbije očekuje nas hladna košava koja će doneti naglo zahlađenje objašnjava meteorolog Ivan Ristić.

Nova količina hladnog vazduha iz Sibira tokom današnjeg dana krenuće prema istoku Evrope. Sibirski anticiklon ponovo će ojačati i premestiti se na krajnji istok Evrope i doneti ponovo zahlađenje praćeno hladnim istočnim vetrom.

- Njegov uticaj na vreme u našoj zemlji se očekuje od petka, 18. marta, kada će uz pojačan istočni i jugoistočni vetar, u Podunavlju i Pomoravlju poznatiji kao hladna košava, ponovo doći do prodora hladnog vazduha sa istoka - kaže Ristić.

Kako nastaje hladna košava

Naziv za vetar hladna košava dolazi od toga što je uzrok u nastajanju tog vetra hladni sibirski anticiklon.

Hladna košava nastaje kada hladan vazduh krene sa severoistoka Evrope ka Balkanu. Tada košava donosi hladnije vreme za pet do deset stepeni.

Najjači udar vetra u Beogradu ikada

Najduži period košave zabeležen je 1953. godine, kada je duvala neprestano od 11. oktobra do 10. novembra, odnosno 31 dan. Isti slučaj ponovio se u februaru 1972. godine

Nešto kraće duvala je košava 1951. godine (27 dana), a zabeležene su i košave još iz tridesetih godina prošlog veka (1934. i 1935. godina), koje su trajale 23 dana.

U Vršcu je 25. marta 1957. godine zabeležena brzina od 135 kilometara na čas.

Pojedini udari košave su u januaru 1972. godine u Beogradu na Zelenom brdu dostizali 137 kilometra na čas. To je, do sada, najjači udar vetra u Beogradu.

Mraz se vraća, temperature ispod proseka

Nakon prijatnih temperatura kakve smo imali proteklih dana, u Srbiju se ponovo vraća mraz.

- Sa prilivom suvog i hladnog vazduha sa istoka tokom vikenda doći će i do razvedravanja, tako da se u jutarnjim časovima ponovo očekuje slab i umeren mraz. Vetar će oslabiti. Maksimalna dnevna temperatura u nižim predelima će se kretati od 5 do 10 stepeni Celzijusa, a na planinama od -5 do 0 stepeni Celzijusa, što je ispod višegodišnjeg proseka za ovo doba godine - ističe meteorolog.

Prema prognozi meteorologa Ristića slično vreme očekuje nas i u prvim danima naredne nedelje.

Prolećne temperature od 23. marta

- Postepena promena vremena dolazi od srede i iz dana u dan biće sve toplije. Krajem sledeće nedelje maksimalne temperature biće oko 20 stepeni Celzijusa - kaže meteorolog.