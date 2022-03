OBJAVLJENA DETALJNA VREMENSKA PROGNOZA: Meteorolog otkriva do kada ćemo biti u HLADNOM TALASU! Evo kakvo nas vreme očekuje do kraja meseca

Najnovija vremenska prognoza profesora geografije Marka Čubrila pokazuje da nas narednih dana čeka prohladno, ali suvo vreme.

Za vikend i početkom sledeće nedelje ponovo se očekuju jutarnji mrazevi. Od 23. marta postepeno toplije, da bi oko 25. marta temperature postale prave prolećne. Krajem ovog i početkom sledećeg meseca moguće su padavine, najavio je Čubrilo.

Zbog anticiklona nad većim delom Evrope tokom narednih dana, a posebno od 19. marta u narednih par dana ka nama će sa istoka priticati relativno hladan, ali suv vazduh, dodao je on.

- Preovlađivaće promenjljivo oblačno uz sunčane intervale, ali ponegde, i to posebno danas i ponovo za vikend, može biti sasvim slabih i beznačajnih padavina u obliku kiše, dok bi preko 800 metara nadmorske visine ponegde mogao provejavati sneg. Vetar će biti slab do umeren, istočni i severoistočni, a duž većeg dela obale umerena i jaka bura, posebno za vikend - stoji u Čubrilovoj Fejsbuk objavi.

Vreme narednih dana

Temperatura danas i sutra do 14 stepeni, dok bi maksimumi za vikend bili i nešto niži.

- Od petka, pa negde do oko narednog utorka, noći i jutra će biti relativno hladni i treba očekivati pojavu jutarnjih mrazeva koji će obzirom na datum u mesecu biti dosta jaki i u nizijama, bi se uglavnom kretali od -5 do -1 stepen Celzijusa, dok bi na planinama bili od -10 do -5 stepeni Celzijsua - napisao je dodajući da to znači opasnost po biljni svet: Nažalost, biće daljih oštećenja na ranim cvetnicama i biljkama koja su osetljive na kasne mrazeve.

Vremenska prognoza do kraja meseca

Kako najavljuje, prave prolećne temperature dolaze krajem meseca.

- Posle 23. marta se u nizijama uglavnom očekuju samo slabi, prizemni, mrazevi dok će dnevni maksimum polako biti u porastu i oko 24. marta bi se trebao kretati od +7 do +16, a zatim od +12 do +22 stepena Celzijusa, posebno posle 26. marta - stoji u objavi.

Naredne padavine moguće posle 30. marta.

