Već visoka zasićenost vazduha polenom, a problemi tek slede: Mnogima će presesti CVETANJE BREZE

Iako je sezona polenskih alergija tek počela, zasićenost vazduha polenom drveća već je visoka na svim mernim stanicama, a po lošem indeksu kvaliteta prednjače gradovi Vojvodine, poput Bečeja, Vršca i Subotice. Pravi problem građane alergične na polen očekuju već za koji dan, zbog cvetanja breze, a u kombinaciji sa zagađenim vazduhom produkcija polena raste za čak 130 odsto.

Kako pokazuje aplikacija “xEco Polen”, koja prikazuje zasićenost prizemnog sloja vazduha alergenim polenom na 25 lokacija u Srbiji, visoke koncentracije polena, pored gradova Vojvodine, prisutne su i na jugu Srbije, u Vranju, ali i na oba merna mesta u glavnom gradu – u Novom Beogradu i na Zelenom brdu. Autor ove aplikacije, jedan od osnivača i član stručnog saveta Nacionalne ekološke asocijacije Dejan Lekić priča za “Blic” da prve alergijske reakcije dolaze od leske, jove, tise i čempresa, koji cvetaju od početka februara.

Trenutna zasićenost vazduha polenom drveća najviša je na području Vojvodine

- Polen jove ima visok alergeni potencijal, a polen leske spada u srednje jake alergene. Srećom, koncentracije polena ovih vrsta su sada već u opadanju, dok će polen tisa i čempresa još neko vreme biti u srednjim i visokim koncentracijama širom zemlje. Ove godine, zbog iznenadnih niskih temperatura i pojačanih padavina u martu bilo je nešto manje polena, ali april je prolećni mesec karakterističan po istovremenom prisustvu gotovo svih vrsta alergenog polena drveća kod nas. U tom periodu beleži se kompletan raspon od niskih, preko srednjih do visokih koncentracija nekih vrsta polena, što dovodi do takozvanih unakrsnih reakcija, kada izuzetno osetljivim osobama situaciju otežava ukupna zasićenost vazduha alergenim polenom različitih vrsta drveća, a ne samo one vrste na koju su alergični – objašnjava Lekić.

Aplikacija “xEco Polen” ovih dana pokazuje da većina stanica u zemlji beleže prisustvo polena javora, jasena, breze, hrasta, bresta, tise, čempresa i topole. Ponegde se pojavljuje polen hrasta i vrbe koji će tek postići visoke koncentracije, a najveća opasnost za one koji su alergični vreba od polena breze koji ima najjači alergeni potencijal i najviše alergičnih osoba tokom proleća pati upravo od alergija izazvanih ovim polenom.

- Breza je ove godine zabeležena širom zemlje već početkom marta, a najveća zasićenost vazduha polenom breze se očekuje krajem ovog meseca i početkom aprila. U istom periodu se očekuje povećana zasićenost vazduha polenom tise i čempresa koji spadaju u srednje jake alergene – upozorava naš sagovornik.

Zagađenje vazduha uzrokuje da bilje produkuju veće količine polena do čak 130 odsto, upozorava autor aplikacije "xEco.

S obzirom na vremensku prognozu za početak narednog meseca, kada su prognozirani hladniji dani što bi impliciralo pojačano grejanje, potom zagađenje vazduha i kasnije temperaturnu konverziju kada i pored više temperature polutanti ostaju “prilepljeni” u nižim slojevima iznad urbanih sredina, Lekić kaže da sve to u kombinaciji sa više polena u vazduhu predstavlja problem ne samo za alergične.

- Mnoga istraživanja pokazuju direktnu povezanost zagađenja vazduha sa produkcijom polena. Ugljen-dioksid uzrokuje da biljke produkuju veće količine polena za 60 do 130 odsto. Takođe, čestice polena se u vazduhu vezuju za čestice čađi, te se na taj način duže zadržavaju u prizemnom sloju vazduha koji udišemo, čime je stanovništvo još više i duže izloženo ovim agensima – objašnjava on.

Aplikacija “xEco Polen” meri koncentraciju 25 alergenih vrsta tokom sezone cvetanja, koja traje od februara do novembra. Koncentracije alergenog polena u vazduhu mere se na 25 mesta u Srbiji, a podaci se preuzimaju sa portala otvorenih podataka Agencije za zaštitu životne sredine.

