Počinje užas za sve one koji pate od alergija! Simptomi uporni i iritantni, a dr Plavšić otkriva u čemu je SPAS

Alergijske reakcije zbog cvetanja drveća već su počele, ranije nego inače, a razlog je što je za nama blaga zima, sa temperaturama iznad proseka, pa je cvetanje već počelo. Prošle nedelje od jakih i umerenih alergena u vazduhu zabeležena je visoka koncentracija polena čempresa i umerene koncentracije polena jasena i bresta.

Dr Zorica Plavšić, alergolog, pulmolog rekla je u Novom jutru na TV Pink da je u toku ekspanzija polena jer su neke biljke počele da cvetaju iznatno ranije, a vetar je doprineo da se taj polen raširi po celom gradu.

Ona je rekla da nisu svi poleni jednako agresivni i nisu svi te jačine da izazovu velike simptome.

- Na primer većina voća koje kreće sada da cveta ne izaziva alergiju, ali breza je vrlo jak alergen. Trenutno na Novom Beogradu kreću trave - objašnjava doktorka dodajući da je dobro što mi u Beogradu imamo nekoliko mernih stanica koje nam pokazuju koji je polen u pitanju i u kojoj koncnetraciji.

Trenutno kreće i cvetanje platana ali ono ne izaziva veliku alergijsku reakciju, kaže doktorka.

- U maju sazreva seme platana, a kada ta čaura sazri ona puca i onda kreću mace da lete koje nisu alergen ali mogu da nose na sebi alergene i čestice prašine - upozorava ona.

Plavšić savetuje osobama koje su alergične na trave da mogu da krenu preventivno sa nekim lekovima tzv histaminicima.

- Pacijenti koji koriste te lekove ne treba da budu u panici da će da se naviknu na njega i stvore zavisnost. To nisu lekovi koji stvaraju naviku i ne deponuju se u organizam za 24 sati izlaze iz organizma - objašnjava ona.

Ono što je nepovoljna informacija za osobe koje pate od alergijskih reakcija je da su oni sada zakasnili za dobijanje protivalergijske vakcine.

- Mnogi ljudi kažu to je prolazno, to će da prođe, ispiru nos slanom vodom, sa ovim ili onim, ali to neće da prođe, sledeće godine će možda biti jača i sa godinama sve jača reakcija - kaže doktorka.

O alergijskim vakcinama ona kaže da to nisu klasične vakcine, to je rastvor polena na koji je osoba alergična.

- Njih proizvodi naš Torlak i izuzetno je dobra vakcina. Ranije je to bila vakcina koja se davala u ruku, a danas je to u obliku kapi i to pacijenti uzimaju kod kuće - kaže doktorka i upozorava da pacijent mora redovno da koristi preparat kako bi se zaštitio na vreme.

Ona dodaje da je potrebno da se ode u neki od alergoloških centara da naprave testove i da vide na koji su polen alergični kako bi utvrdili stepen alergije i kako bi im se odredila vakcina.

Autor: D. S.