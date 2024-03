PRAVI PAKAO POČINJE OD VIKENDA! Najjači prolećni alergen izaziva burne i opasne reakcije: Šta može da pomogne

Sezona alergija uveliko je počela, a kako upozorava Mirjana Mitrović Josipović, rukovodilac grupe za monitoring i stanje alergenog polena u Agenciji za zaštitu životne sredine, sada su prisutni poleni drveća, a već sledeće nedelje počinju mnogo veće koncentracije najjačeg alergena za ovo doba godine iz ove grupe.

Radi se o polenu breze, koji u proleće ima najjači alergeni potencijal, zbog čega je, kako naša sagovornica napominje, neophodno da se alergični adekvatno pripreme.

Mitrović Josipović navodi da se od drveća, beleži rast polena javora, jove, graba, leske, kiselja, čempresa, jasena, topole, hrasta, vrbe i bresta.

- Topola je sada u porastu, ona intenzivno cveta. Ona je sad prisutna što se polena tiče, a ne onda kada krenu "mace". To je zabluda. Veći deo dana su tise i čempresi bili u crvenom, u prekograničnim vrednostima - priča Mitrović Josipović.

Ona podseća da meteorolozi za vikend najavljuju i do 20 stepeni, a sa tim lepim danima, upravo, kreće i polen breze koji ima, kako kaže, najveći alergeni potencijal u proleće.

- Polen breze počinje već od iduće nedelje - precizira Mitrović Josipović, i dodaje da svi prisutni poleni nemaju isti efekat na alergične ljude:

- Zato upozoravamo da se sa pripremom krene na vreme, a to je kada nema kiše i kada je toplo. Alergolozi kažu da je sa pripremom potrebno početi 10 do 15 dana pre nego što ta vrsta polena uđe u te visoke vrednosti, a kako bi se izbegle burne reakcije - svrab očiju, curenje nosa, kod težih slučajeva to je i spazam, plitko disanje, dolazi i do tegoba kod ljudi koji imaju astmu... Dakle, kreće breza!

Polen breze, inače, izaziva burne reakcije kod alergičnih osoba. Pored određene terapije u konsultaciji sa lekarom, neophodno je i boraviti što više je moguće u klimatizovanom prostoru, prati kosu, odeću...

Posle breze, slede trave, pa ambrozija

Mitrović Josipović podseća da posle breze, koja je u periodu proleća najjača, slede trave, a nakon toga u vremenu korova - ambrozija, koja ima ubedljivo najjači alergeni potencijal od svih alergena.

- Od svih 26 alergenih vrsta koje pratimo, ambrozija ima najjače dejstvo. Ona nije još nikla, ali je važno da napravimo strategiju kako ćemo se ove sezone boriti protiv ovog invazivnog korova to jest ambrozije - napominje Mitrović Josipović.

Kako je dr Zorica Plavšić, alergolog i pulmolog, objasnila ranije po protokolima vakcine, tablete ili kapi protiv alergija se uzimaju u toku sezone:

- za polen drveća - do početka februara (za ovo ste zakasnili)



- za polen trava - do marta, aprila

- za polen korova, u šta spada i ambrozija - do maja i juna, jer kasnije počinju da cvetaju (najveće muke zadaju u avgustu i septembru)

Mirjana Mitrović Josipović podseća i da još vladaju virusi i bakterijske infekcije, te da je potrebno, zbog preklapanja simptoma, proveriti čega su oni posledica.

Simptomi alergija na polen

- Crvenilo i suzenje očiju

- Začepljenje i svrab u nosi

- Kijanje

- Kašalj

- Otežano disanje

- Astma

- Promene na koži

- Promene u probavi



Saveti za ublažavanje tegoba - tokom dana prozore držite zatvorene - ne izlazite napolje po vetrovitom vremenu ne izlazite iz kuće u toku prepodneva, tada je najviše polena u vazduhu - često se umivajte - češće perite kosu - veš perite češće ali ga ne sušite napolju, osim uveče istresajte posteljinu - skloniti se iz okruženja u kome raste uzročnik alergije - 10 do 15 dana pre povećanja koncentracije alergena u vazduhu počnite sa terapijom