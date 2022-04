STIŽE TOPLIJE VREME! Posle jučerašnjih jedva 10, danas I DO 20 STEPENI - Narednih dana još toplije

Od danas poboljšanje vremena.

U Srbiji u utorak jutro hladno, ponegde sa slabim mrazem. U toku dana pretežno sunčano i toplije nego u ponedeljak. Na krajnjem jugu Srbije biće malo oblaka ujutru, a na severu Vojvodine popodne sa malo oblaka. Vetar slab južni i jugozapadni, na severu Vojvodine umeren.

Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od -2°C u Požegi do 4°C na jugu, a maksimalna dnevna od 12°C u Vranju do 20°C u Loznici. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 4°C do 10°C.

U Beogradu danas toplije i sunčano. Vetar slab južni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 4°C, na obodu grada 1°C, a maksimalna dnevna oko 18°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h 11°C.

Vreme narednih dana:

U sredu pretežno sunčano i još toplije nego u utorak. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura od 0°C do 8°C, a maksimalna dnevna od 20°C do 24°C.

U noći sreda na četvrtak naoblačenje sa kišom zahvata zapadne krajeve i do četvrtka ujutru se širi na ostale predele.

U četvrtak malo svežije sa kišom koja odlazi do kraja dna na istok i jugoistok. U petak toplije i pretežno sunčano,

U subotu takođe toplo, ali popodne i krajem dana naoblačenje sa kišom stiže u severne i apadne krajeve. U nedelju hladnije sa kišom pre podne, a popodne razvedravanje.