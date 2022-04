OVO SU PRAVILA KOJA VAŽE ZA ULAZAK U SRBIJU: Da li 400.000 ljudi donosi NOVI TALAS KORONE?

Pred praznike, Vaskrs i Prvi maj u Srbiju bi, kao i prethodnih godina, moglo da stigne oko 400.000 što naših državljana, što stranaca.

Ova brojka usled situacije u Ukrajini može biti i manja, ali koliko god ljudi da dođe, oni će na granici biti kontrolisani, a pogotovo stranci zbog korona virusa.

Profesor Branislav Tiodorović, epidemiolog i član Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa, objašnjava da će svaki naš državljani moći da uđe u Srbiju, dok će stranci morati da imaju potvrdu o vakcinaciji ili PCR test ne stariji od 72 sata.

- Svi naši zemljaci koji dolaze, pogotovo iz Zapadne Evrope, iz zemalja koje su imale skok i u januaru nakon toga a pre svega mislim na Belgiju, Holandiju, Nemačku, Francusku, Italiju, Švajcarsku, Austriju koja je imala tako izuzetan visok skok, iako su imali i zaključavanje i obaveznu vakcinaciju, bez obzira da li imaju znake oboljenja, imaju pravo da uđu u zemlju. To imaju pravo po Ustavu jer imaju naše državljanstvo. Za njih je preporuka da se, čim odu u svoje mesto jave odgovarajućoj zdravstvenoj službi i da urade testiranje ako nisu, i na osnovu toga da se odluči da li će ići kući, ili će se možda podvrgnuti kućnoj izolaciji ako je lakši oblik, eventualno ako je nešto ozbiljnije da se hospitalizuju - priča profesor Tiodorović.

Sa strancima je bila i ostala drugačija procedura, oni moraju da dokazuju vakcinalni status ili negativan PCR test pri ulasku u zemlju.

- Za strance se ništa nije promenilo, i dalje postoje ograničenja u smislu da moraju da pokažu da su vakcinisani ili da imaju negativan PCR test ne stariji od 72 sata. Treba biti svestan da kovid nije prošao, da je on još tu, omikron soj je u svakom slučaju još dominantan i kod nas i u svetu. Njegovi podsojevi se mogu pojavljivati, nebitno je kako će se zvati, ali je bitno sprovoditi osnovne mere. I dalje ostaje snažna preporuka da se u zatvorenom prostoru nose maske - podseća naš sagovornik.

Preti li novi talas nakon praznika?

Na pitanje da li nakon praznika možemo da očekujemo talas korona virusa, profesor tu mogućnost odbacuje, ali ne isključuje mogućnost da dođe do blagog rasta brojki.

- Za Uskrs nam, koliko se sećam od ranijih godina, dođe najmanje oko 400.000 ljudi. Možda ova situacija sa Ukrajinom i ekonomski problemi smanje taj broj, ali znam da svi naši zemljaci koji rade po Zapadnoj Evropi, jedva čekaju Vaskrs da bi došli, da obiđu svoje, da se opuste. S obzirom na sve to, čim imamo toliki priliv ljudi, toliko veće komunikacije, imaćemo više mogućnosti za kontakte, za više rizika, može se desiti, ali ja ne očekujm veliki talas, nego malo povećanje koje će biti pod kontrolom. Jer, ipak, prirodni uslovi i veća prokuženost i prirodni imunitet su ti koji će sprečiti veliku pojavu broja pozitivnih, a i ako bude pozitvnih, hospitalizacije ne očekujemo. To je uočeno i u Evropi, i u svetu, pa i kod nas - kaže prof. Tiodorović i dodaje da dovoljno govori to što smo dobar deo vrlo važnih hospitala za naše hronične bolesnike pretvorili iz kovida u njihovu osnovnu delatnost:

- A, imamo dovoljno kovid bolnica - u Batajnici, Kruševcu i Novom Sadu, sasvim dovoljno uslova da se lečenje sprovodi kako treba.