DANAS TOPLIJE NEGO JUČE: Temperature idu i do 23 stepena!

U sredu nakon hladnog jutra i ređe pojave slabog mraza, tokom dana pretežno sunčano i još malo toplije nego u utorak.

Vetar slab istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -2°C do 6°C, a maksimalna dnevna od 19°C na istoku do 23°C na zapadu i jugozapadu Srbije. Uveče vedro. Temperatura u 22h od 4°C do 11°C.



Beograd: U sredu sunčano i toplije nego u utorak. Vetar slab istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 6°C u centru, na obodu grada oko 3°C, a maksimalna dnevna 20°C. Uveče suvo i oko 11°C u 22h.

