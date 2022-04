SJAJNE VESTI ZA BUDUĆE VOZAČE - OBUKA ZA B KATEGORIJU NEĆE BITI 140.000 DINARA! Auto-škole: Koštaće znatno jeftinije, a ovo je naš proračun

Najava da bi obuka u auto-školama za "B" kategoriju mogla uskoro da poskupi sa sadašnjih 60.000-70.000 dinara na minimalno 140.000 dinara, zabrinula je sve koji su planirali da postanu vozači.

Ovu prvobitnu informaciju su saopštili iz Privredne komore auto-škola Srbije uz potvrdu njihovog predstavnika Mladena Rašete da su započeti razgovori sa predstavnicima Agencije za bezbednost saobraćaja i Ministarstva unutrašnjih poslova o novoj minimalnoj ceni uz obraloženje da je država poslednji put propisala minimalnu cenu 2012. godine, a da je od tada benzin skuplji 100 dinara, automobili za obuku su sa 9.000 evra poskupeli na 16.000 evra, a plate instruktora su bile 40.000, a sada bi minimalno trebalo da budu 100.000 dinara.

A onda je došlo do preokreta. Iz Asocijacije auto-škola Srbije kažu da iznosi tolikih poskupljenja obuka za vozače nisu realni i da je moguće je da na jesen dodđe do korekcije minimalne cene. Njihov predsednik Milan Krstić rekao je da poskupljenja neće biti uskoro "osim uskladivanja sa realnim troškovima i inputima u poslovanju".

Krstić je podsedsetio, pišu mediji, da je na minimalnu propisanu cenu od 61.000 dinara sa PDV Vlada Srbije dala saglasnost 2012. godine i navodi da je posle 10 godina došlo vreme i da minimalna cena obuke bude korigovana, a tako i uvećana.



Nije nam primarna cena, već da obuka bude pristupačna

Milan Krstić kaže da auto-školama nije primarna cena, već da obuka bude pristupačna, a opet naglašava da je reč o privrednim društvima koja moraju da obezbede svoje poslovanje i poštovanje prava zaposlenih.

- Mi smo angažovali ekspertsku grupu koja se trenutno bavi proračunom troškova i određivanjem predloga najniže moguce cene. To ćemo zatim predložiti MUP, koji ima svoje proračune, to se usaglašava, a zatim odobrava Vlada Srbije - objasnio je Krstić.

On dodaje da bi proračun za Asocijaciju mogao da bude gotov za mesec i po dana, ali da ta organizacija ne može da utiče ni na odluku MUP, niti na to kada će biti doneta. Kaže da većina auto-škola očekuje da bude uvećanje od oko 30 odsto i da je moguće da će se to dogoditi na jesen. To bi značilo da će, ako se ta želja usvoji, obuka koštati oko 90.000 dinara. Do tada ne očekuje veće promene cena obuke, osim sitnijih korekcija zbog cena goriva.

Ilustrujući promene inputa za posao obuke, Krstić navodi da je satnica minimalne zarade 2012. godine bila 102 dinara, a sada je 184. Dodaje da auto-škole sada moraju imati i drugačije standarde i opremu, vozila za obuku sa sistemima protiv blokade točkova (ABS), obavezne poligone, a pride poskupljuje i gorivo.

Autor: