CENE OSTAVLJAJU BEZ TEKSTA: Koliko koštaju ekskurzije u Srbiji? Tri noći 25 hiljada dinara, a jedan dan...

Učinici srednjih i osnovnih škola polako se priblžavaju završetku školske godine pa su u skladu sa tim planovi za ekskurzije i jednodnevne izlete uveliko u toku. Međutim, iako su mnogi đaci pa i roditelji jedva čekali da školska putovanja stopirana zbog pandemije korona virusa ponovo počnu, ovogodišnje cene mnoge se ostavile u neverici.

Ono što je zapravo najviše iznenadilo pa i iznerviralo roditelje jeste činjenica da se cene od 10.000 do 28.000 dinara odnose na putovanja po Srbiji a ne na inostranstvo što bi, kako kažu, i bilo prihvatljivo.

Izlet u Kraljevo 10.000 dinara

Osnovna škola iz Žarkova je ponudila svojim učenicima 6. razreda izlet u Kraljevo s jednim noćenjem po ceni od 10.000 dinara.

- Prvobitna ponuda je bila noćenje s doručkom 10.000. Kada su svi roditlji odbili dobili smo novu ponudu. Prvi dan deca imaju ručak, večeru, odlazak u diskoteku, žetone za igrice u hotelskoj igraonici, noćenje, sutradan doručak, ručak i obilazak brojnih znamenitosti. Novu ponudu smo svi prihvatili, jer je to korektno u odnosu na prvobitnu ponudu - rekla je majka jednog šestaka iz Žarkova.

U neverici koliko školski aranžmani ove godine koštaju, s obzirom da su u pitanju okolni gradovi, neki roditelji su svoje nezadovoljstvo i iznenađenje podelili na društvenim mrežama, gde su od drugih roditelja zatražili komentar.

- Koliko ste zadovoljni cenama skolskih eskurzija i izleta komšije - glasi pitanje koje je jedna mama podelila na svom Fejsbuk profilu.

Njen upit izazvao je niz nezadovoljnih komentara u kojima su se ljudi zapravo izjasnili da im je veoma skupo a neki naveli da im deca zbog toga neće ići nigde.

Jednodnevni izleti od 4.000 do 5.000 dinara

Direktor OŠ "Kralj Petar I", Mladen Stevanović, kaže da ova škola ima plan i program putovanja i zahteve koje daje savet roditelja i u zakonskom okviru koji se postavljaju u tender koji, kako kaže, još uvek nije postavljen.

Prema njegovim rečima jednodnevni izleti u ovoj školi su od 4.000 do 5.000 dinara i preko toga se ništa ne bi uzimalo u razmatranje. Gradovi koji se posećuju kaže direktor su Kragujevac, Valjevo, Zaječar, odnosno svi krajevi Srbije.

Iako je jednodnevni izlet ekskurzija bez noćenja, u cenu ovog putovanja ukjlučeno je mnogo više od autobuske karte.

- U cenu je uključen putni trošak, tamo će imati i ručak, kao i ulaznice u muzuje i oblizak znamenitosti. Tu je takođe i obaveza da sa grupom ide i lekar - kaže direktor Stevanović i napominje da deci uz plaćeni aranžaman sve pokriveno.

Neke osnovne škole bez izleta

Za jednodnevni izleti u većini osnovnih škola nedavno je raspisan tender, pa dok su neki već dobili ponude i od prilike znaju gde će deca na izlet ići, drugima se niko nije javio pa će kažu verovatno od ovog vida rekreacije za decu odustati.

- Nama se na prvom tenderu niko nije javio, a sada je u toku drugi tender pa ćemo videti da li će biti ponuđača jer koliko sam čula na mnogim mestima su popunjeni - kaže za "Blic" direktorka OŠ "Kralj Petar II".

Direktorka objašnjava da su za prvi razred, između ostalih destinacija, tražili Avalu, pa se sada čeka da se neko javi pa će se tada znati i cena, koja će, kako se nada direktorka, biti pristojna da bi što više učenika moglo da ide.

U OŠ "Branislav Nušić" na početku godine doneta je odluka da ekskurzije neće biti.

- Na početku školske godine mi planom nismo predvideli ekskurziju tako da u našoj školi neće biti ekskurzije ove godine, kaže za " Blic" direktorka OŠ "Branislav Nušić" Mirjana Stefanović. Ona dodaje da se sa ovom odlukom složio Savet roditelja tako da je ona usvojena.

Rekretivna 7 dana do 28.000 dinara

Rekreativna nastava u osnovnim školama već je u procesu realizacije, a kako kažu direktori zainteresovanost je velika.

Direktorka OŠ "Branislav Nušić" Mirjana Stefanović, kaže da je njihova škola dobila ponudu za rekreativnu nastavu i plaćanje je u 5 rata i zajedno sa dnevnicama to ide do 27.000 dinara a destinacija koju su izabrali je Kosjerić, gradsko naselje u Zlatiborskom okrugu.

Direktorka objašnjava da je u ovaj aranžman od 7 dana sve uključeno, i da će s obzirom na zainteresovanost biti realizovana.

- Ima zainteresovanih, deca su se uželela, roditelji su ih već prijavili tako da će biti realizovana - kaže ona.

Mladen Stevanović, direktor O.Š. Kralj Petar I kaže da u ovoj školi rekrativno za sada u planu, i da su još uvek u procesu prikupljanja ponuda, a destinacija je Vrnjačka Banja na sedam dana. Cena je do 25.000 dinara i u pitanju je ol inkluziv aranžman, dakle svi obroci u hotelu, piće kao i lekarska pomoć.

- U ovaj aranžn je dakle sve uključeno, tri obroka i noćenja u hotelu kao i ulaznice u muzeje i obilazak znamenitosti. Ovo apsolutno sve pokriva i deca kada krenu na ekskurziju u principu nemaju više troškova, osim ako nešto za sebe žele da kupe - objašnjava za direktor Stevanović.

Gimnazijalci na ekskurzije do 4 dana

Gimanazijalici ove godine nemaju u ponudi rekreativnu nastavu već samo ekskurzije i one škole koje su se rešile da realizuju one će sa tim početi već sad u aprili ili maju. Međutim kada su u pitanju maturanti, nisu se svi odlučili za završnu ekskurziju upravo zbog obaveza koje ih čekaju za upis na fakultete.

- S obzirom da je ovaj period malo nezgodan za maturante, neke će uspeti da realizuju, druge neće zbog obaveza oko pripremanja za fakultete - kaže za "Blic" Aleksandar Markov, predsednik udruženja Foruma beogradskih gimnazija.

On objašnjava da kada je reč o maturantnim ekskurzijama one obuhvataju najšečeće destinacije Zapadne Srbije plus poseta Trebinju odnosno odlazak u Republiku Srpsku što je zapravo u skladu sa odlukom Ministarstva prosvete da ekskurzije mogu samo na teritoriji Srbije i Republike Srpske.

Što se tiče cena ekskurzije one se razlikuju od broja dana i kreću se od 10.000, 12.000 do 25.000 dinara, što je cena za putovanje od četiri dana, odnosno tri noćenja.

- Oko 25.000 dinara je potrebno za četiri dana i tri noćenja za destinacije koje su u ponudi i tu je uključen pun pansion. Tu naravno ulaze i dnevnice nastavnika i lekara, s obzirom da svaku ekskurziju mora da prati lekar - objašnjava Markov.

Kako kaže mlađi razredi u principu biraju manje dana, odnosno prvi razred jedno noćenje, drugi razred dva, tako da kako kaže sve zavisi sada, jer je korona sve poremetila pa su škole pravile različite aranžmane. Kako Markov ističe u normalnim vremenima, učenici bi sada išli u inostranstvio na 5 dana.

Stručne škole na ekskurziju do tri dana

Kod svih stručnih škola nema rekreativne nastave, već je u ponudi samo ekskurzija. S obzirom da se maturanti, odnosno učenici završnih godina spremaju za matursko veče, oni neće nigde kaže Miroslav Antić, predsednik Foruma srednjih stručnih škola, dok je kod nižih razreda mala zainteresovanost.

- Završne godine neće nigde jer se oni spremaju za matursko veče a niži razredi razmišljaju, nema neko veliko interesovanje s obzirom da su u ponudi mesta po Srbiji i Republici Srpskoj. U ponudi su Banja Luka, Bjeljina i Zvornik i to tri dana i dva noćenja - kaže Antić.

On objašnjava da je cena za ovaj aranžman 16.000 i tu su osim prevoza uključena tri obroka, noćenja u hotelu i ulaznice.

U Srbiji je u ponudi Golubac i Vrnjačka Banja.

Rekreativna nastava u vrtićimaŠto se tiče rekreativne nastave u vrtićima, cena aranžmana je 27.200 za 7 noći, gde je sve uključeno, a mogućnost plaćanja je na četiri jednake mesečne rate.

Aranžman obuhvata

- Pun pansion na bazi klasičnog posluživanja (3 obroka + 2 užine)

- Organizacija vaspitno - obrazovnih aktivnosti

- Organizacija sportsko - rekreativnih aktivnosti

- Organizacija preventivne 24- časovne zdravstvene zaštite