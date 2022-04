Termički gradijent i jak ciklon nad Srbijom: Olujni vetar, gromovi, jedna pojava još sutra, pa za Vaskrs 26 stepeni

Danas završavamo sa vremenskim uslovima uobičajenim za jesen i sa snežnim padavinama na planinama, sutra ujutro očekuje se i poslednji mraz i sledi promena sinoptičke situacije i povratak pravog prolećnog vremena.

U Srbiji je danas pravi jesenji dan, a na planinama sneg. Sutra će se dogoditi poslednji mraz ove sezone, ali i povratak pravog proleća. Do kraja aprila biće red sunca, red kiše, ali prave prolećne temperature. Na Vaskrs nas čeka oko 25 stepeni, kaže za telegraf.rs meteorolog Đorđe Đurić.

- Prethodna dva jutra u Srbiji bila su vedra, ali i veoma hladna, u većini predela uz mraz i temperature oko ili koji stepen ispod 0, dok je u Vršcu bilo čak -4 stepena. Mraz u ovom delu godine mogao bi da ostavi posledice na poljoprivredne i ratarske kulture. Jutros je potpuno drugačija vremenska slika. U celoj Srbiji je oblačno sa kišom, na planinama sa snegom. Zahvaljujući oblačnosti i kiše, današnje jutro je znatno toplije od prethodnih i to jer je oblačnost sprečila veće izračivanje vazduha. U mnogim predelima Srbije minimalna temperatura bila je jutros oko 10 stepeni. Inače, preko Srbije se danas premešta centar visinskog ciklona, a u sklopu njega i jezgro veoma hladnog vazduha, a ovaj sistem premešta se dalje na istok. Pod uticajem ovog visinskog ciklona i jezgra hladnog vazduha, u Srbiji će danas biti oblačno i hladno sa kišom, na planinama sa snegom. Suvo će biti samo na severu Vojvodine. Posle podne u Vojvodini, a krajem dana i tokom večeri i u ostalim predelima Srbije očekuje se prestanak padavina i razvedravanje. Maksimalna temperatura biće danas od 7 na jugu Srbije do 15 na severu Vojvodine, u Beogradu do 13.

Noć između srede i četvrtka biće vedra, i ona će ponovo usloviti veće izručivanje vazduha, pa će četvrtak jutro biti vedro i veoma hladno, u mnogim predelima uz slab mraz, a pri tlu i uz umeren mraz.

- Minimalna jutarnja temperatura biće od -3 do 3, a pri tlu i niže. Zbog velike opasnosti od izmrzavanja, preporučuje se adekvatna primena mera zaštite kada su u pitanju poljoprivredne i ratarske kulture. Dobra vest da će sutrašnji mraz biti poslednji mraz ove sezone, tj. proleća, osim u planinskim predelima i na Pešteru. U četvrtak tokom dana na visini će se prostirati termički gradijent, pa će u sklopu jugozapadog strujanja doći do priliva znatno toplije vazdušne mase. Maksimalna temperatura biće od 17 do 21, u Beogradu do 20 - navodi Đurić:

- Ipak, sa zapada Mediterana sve više će jačati ciklon, pa će četvrtak tokom dana doneti naoblačenje sa jugozapada, tj. sa Jadranskog mora i ova oblačnost do podneva će prvo stići do jugozapadnih predela Srbije, a posle podne i uveče i do ostalih predela Srbije i doneti kišu i pljuskove. Srbija će u petak biti pod uticajem veoma snažnog ciklona iznad Đenovskog zaliva. Zbog izraženog gradijenta vazdušnog pritiska (razlike), očekuje se veoma jak jugoistočni vetar, u košavskom području povremeno sa olujnim udarima i preko 100 kilometara na sat. Očekuje se promenljivi oblačno, uz jutarnje temperature oko 10, a maksimalne dnevne od 17 do 23, u Beogradu do 20 stepena. U toku večeri i noći ciklon iz Đenovskog zaliva premeštaće se preko Jadranskog mora i našeg područja i doneti kišu i pšljuskove sa grmljavinom, ali će i vetar biti u slabljenju.

U subotu smena sunčanih i oblačnih intervala, ponegde sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, a temperaturne vrednosti biće kao i u petak.

- Na Vasrks u Srbiji pretežno sunčano i veoma toplo, uz visoku obalčnost. Maksimalna temperatura biće od 22 do 26, u Beogradu do 25 stepeni. Posle podne i uveče na severu se očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Početkom sledeće sedmice očekuje se manji pad temperatura i one će biti oko 20. Od sredine sledeće sedmice do prvog maja biće toplo, uz temperature od 23 do 27°C i uz uglavnom sunčano vreme i tek ponegde uz lokalne i kratkotrajne pljuskove sa grmjavinom. S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za ovo doba godine od 17 do 21°C, vidimo da su one danas za 7 do 10 stepeni niže od proseka. Već od sutra maksimalne temperature vraćaju se na prosečne vrednosti za ovo doba godine, a na Vaskrs i pred sam kraj aprila biće za oko 5 stepeni više od proseka za ovo doba godine. Dakle, danas završavamo sa vremenskim uslovima uobičajenim za jesen i završavamo sa snežnim padavinama na planinama, sutra ujutro očekuje se i poslednji mraz u nižim predelima ove sezone, tako da od sutra sledi promena sinoptičke situacije i povratak pravog prolećnog vremena, ali i promenljivog vremena, koje je tipično za ovo doba godine - navodi Đurić.

