NANOVIJI KORONA PRESEK: Manji broj preminulih i pacijenata na respiratoru

U prethodnih 24 sata u Srbiji je na korona virus testirano 10.046 građana od kojih je 817 novozaražen.

Preminulo je 4 pacijenta, na respiratorima u bolnicama širom Srbije je 25 obolelih.

Podsetimo, dan ranije na korona virus testirano je 10.815 građana od kojih je 921 bilo novozaraženih. Preminulo je 7 pacijenta, a na respiratorima je bilo 26 obolelih.

Epidemiolog prof. dr Branislav Tiodorović kaže da je minuli period bio komplikovan, pun izazova, i da borba sa pandemijom nije bila nimalo laka.

- Ako izuzmemo neke situacije u kojima je politika preovladala, sve je u Kriznom štabu bilo u znaku jedinstva. Što se tiče samog rada, mislim da smo makar mi iz medicinskog dela bili vrlo jedinstveni zato što su se odluke donosile i zasnivale na struci. Sa te strane imali smo razumevanje političkog dela, a razumeli smo i mi njih, jer oni su se trudili da ekonomija bude održiva - objašnjava profesor Tiodorović za Blic.

On je u nekoliko navrata isticao da bi u Kriznom štabu trebalo da se nađu i stručnjaci iz drugih oblasti.

- Krizni štab će biti potreban bar do kraja ove godine, jer se korone nećemo osloboditi tako brzo, kako svet tako i mi. Moguće je da ćemo do početka zime imati novi talas, ne veliki, ali to je neminovno. Krizni štab je i dalje potreban po mom mišljenju, i ja sam tražio i ranije i sada bih tražio da imamo stručnjake iz oblasti komunikologije, sociologije i psihologije. To su naučne discipline koje su potrebne u sprovođenju novih stavova i u sprovođenju mera, vakcinacije i da se to narodu približi na pravi način. Možda bismo mogli da imamo još nekog kliničara, uvek je dobro imati nove ljude.

