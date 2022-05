Ovo mnogima nije bilo jasno: Koja je razlika između UV INDEKSA I UV ZRAČENJA? Meteorolog objasnio SVE DO DETALJA

Sa toplijim danima očekuje se veći stepen UV zračenja. Koje je razlika između UV zračenja i UV indeksa, objašnjava meteorolog Nedeljko Todorović.

Infracrveni deo spektra zagreva naše telo i od njega, možemo da izgorimo. Zbog toga je važno da se pametno sunčamo i da izbegavamo direktno sunce kada pada na Zemlju pod direktnim uglom, odnosno u periodu kada je najjače.

UV indeks je indeks ultraljubičastog zračenja i predstavlja međunarodni standard za merenje jačine ultravioletnog zračenja od Sunca na određenom mestu i u određenom vremenu. Skala je usvojena i od strane Svetske zdravstvene organizacije. Koristi se svakodnevno u sklopu vremenskih prognoza kao pokazatelj jačine uv zračenja i potencijalnog oštećenja kože, i omogućuje ljudima da planiraju aktivnosti na otvorenom u skladu sa trenutnim merenjima uv zračenja.

Ovaj savet bi mogli već danas da primenite budući da nas očekuje vedro i sunčano vreme s visokim temperaturama. Ipak već krajem nedelje očekuje se preokret.

Tokom današnjeg podneva se u Banatu i na istoku Srbije očekuje krakotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće slab do umeren zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od četiri do 11 stepeni, a najviša od 21 do 25 stepeni Celzijusa.

I u Beogradu će vreme biti pretežno sunčano i toplije. Duvaće slab zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura će biti oko 11 stepeni Celzijusa, a najviša oko 24 stepena.

Biometeorološka situacija može imati nepovoljan uticaj na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom, reumatičare i srčane bolesnike. Moguće su glavobolja, razdražljivost i bolovi u kostima i zglobovima. U saobraćaju je neophodna dodatna pažnja.

U većem delu pretežno sunčano i toplije, a sredinom dana i posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti u brdsko-planinskim predelima kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 5 do 12 stepeni, a najviša od 22 do 26.

Petak

Promenljivo oblačno, pre podne sa sunčanim intervalima, posle podne nestabilno, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 8 do 15 stepeni, a najviša od 22 do 25.

Subota

Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, posle podne na jugozapadu nestabilno, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 10 do 14 stepeni, a najviša od 22 do 25.