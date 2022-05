I DANAS PRIJATNO I TOPLO! Evo gde se može očekivati umerena oblačnost i kratkotrajna kiša!

U nedelju prijatno toplo uz sunčane intervale i umerenu oblačnost. Više sunčanih sati biće na istoku. U toku popodneva se očekuje razvoj oblaka na zapadu i jugozapadu Srbije gde je moguća ređa pojava kratkotrajne kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom.

U ostalim predelima suvo. Vetar slab do umeren jugoistočni i istočni ujutru, a krajem dana na severu severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 6°C do 14°C, a maksimalna dnevna od 23°C do 26°C. Uveče suvo.Temperatura u 22h od 12°C do 18°C.

Beograd: U nedelju sunčani periodi uz umerenu oblačnost i prijatno toplo. Vetar slab do umeren jugoistočni i istočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 14°C, a maksimalna oko 24°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h 18°C.

