MUKE SA PROŠIRENIM VENAMA U LETNJEM PERIODU - Dr Jocić za Pink objašnjava zbog čega dolazi do POGORŠANJA - EVO KADA I NA KOJI NAČIN TREBA REAGOVATI! (VIDEO)

Vaskularni hirurg dr Dario Jocić, rekao je za NOVO JUTRO TV PINK da je problem sa proširenim venama u letnjem periodu dosta izraženiji, zbog čega treba, kako kaže, više povesti računa o zdravlju.

Kako kaže, kada je toplo vreme pacijenti imaju više tegoba, više otiču, što su, dodaje, stvari koje odmažu u problemima sa proširenim venama.

- Šire se krvni sudovi, dešavaju se otoci u nogama i pogoršava se simptomatologija proširenih vena i daje nam signal da nešto nije u redu i da problem treba rešavati – rekao je dr Jocić.

Kako kaže, bolest je zastupljenija u zrelijim godinama, ali se sve više javlja i u mlađoj populaciji.

- Svaka venska bolest ima svoje faze, početna su kapilari, dok kasnije može doći i do stvaranja krvnih ugrušaka i tromboza. Naročito u ovo doba, kada smo dehidrirani, kada je spoljašnja temperatura veća i kada se manje krećemo – rekao je dr Jocić.

On ističe da može doći do stvaranja kožnih promena u smislu stvaranja venskih ekcema, i na kraju, dodaje, i do stvaranja venskih rana.

- To je tipična rana na unutrašnjem delu podkolenice, koja nastaje kao posledica proširenih vena. Tri odsto pacijenata starijih od 70 godina u Americi ima hronične rane na nogama, a polovina tih ljudi ima venske rane – rekao je dr Jocić.

Ističe da je venska bolest često nasledna, dodaje da se ona dešava svuda oko nas.

- Način života koji vodimo pokvario je naš venski sistem, ali dobro je da postoje rešenja. Najbitnije je reagovati odmah. Proširene vene se vide, primete se. Ukoliko se čak i ne vidi, nakon adekvatnog ultrazvučnog pregleda, lako se uoče promene – rekao je dr Jocić i dodao da treba reagovati na vreme, jer se tako može lako i bezbedno rešiti problem.

Ističe da je lečenje venske bolesti opterećeno mnogim mitovima, kao što je da ih ne treba operisati leti.

Dodaje da to nije tačno, da postoje intervencije danas koje više nisu teške ni komplikovane.

Autor: