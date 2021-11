Vaskularni hirur za Pink razrešio dilemu koja muči zaražene koronom: Povišen D-DIMER samo u OVOM SLUČAJU zahteva terapiju! (VIDEO)

Vaskularni hirurg dr Dario Jocić objašnjava da povišene vrednosti d-dimera nisu same po sebi indikacija za terapiju.

Jocić je za Pink objasnio sve o parametru čije su vrednosti tokom kovid infekcije mnogim pacijentima povišene:

- Suštinski ne znamo zašto je toliko povišen tokom kovid infekcije. To je biohumoralni parametar, parametar iz krvi koji pokazuje da postoji topljenje tromba. Kada se topi tromb neki protein se podeli na dva dela i ti delovi se zovu d-dimeri. U našem ogranizmu se u svakom trenutku dešava stvaranje i topljenje tromba, to se stalno dešava, a kada dolazi do narušavanja ravnoteže, dolazi do pojačane tromboze ili do pojačanog topljenja tromba. Ne znači da imamo ugrušak u telu, samo postoji povišena vrednost jer je poremećen balans - istakao je Jocić.

On smatra da se d-dimer često kontroliše, već samo kada pacijent ima tegobe.

Ne leči se d-dimer, već pacijent, njegove tegobe. Tromboza uglavnom nije skirvena, postoje tegobe koje ukazuju na krvni ugrušak i tada se gleda d-dimer. On se radi po protokolu za lečenje kovida. Ne može samo d-dimer biti indikacija za terapiju. Ukoliko je d-dimer normalan, tromboze nema, ali i ako je povišen ne znači da ima tromboze.

- On će biti povišen i kod pacijenata koji su operisani, kod svake infekcije, trudnoće, hroničnih bolesti, godina...to ne znači da uopšte pacijent ima trombozu - naglasio je Jocić.

Prema njegovim rečima, tromboza u nogama, koja predstavlja jedan od rizika, mora biti praćena otokom i bolom, ako su površinske vene crvenilo, trvrdoća