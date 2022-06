U obrenovačkom gerontološkom centru, za nepunih nedelju dana dogodila su se dva incidenta u kojima je teške povrede zadobio tamošnji korisnik Aleksandar D. (82), koji inače boluje od demencije i koji je nepokretan.

Ovo tvrdi njegova porodica, dok sa druge strane direktor ove ustanove kaže da porodica laže, dodaje da je starac samo malo ogreban, a da je možda i pao.

Ipak, lekarski nalazi pokazuju da je povreda u predelu lica najverovatnije posledica fizičkog obračuna.

Ćerka pretuženog čoveka, Jelisaveta Dušanović Ljutić, rekla je da je pre nekih 6, 7 godina njenom ocu dijagnostifikovana teška demencija i početak Alchajmera.

- Porodica se godinu, dve borila sa tom bolešću i onog trenutka kada smo shvatili da to ne može više tako, odlučili smo se da ga stavimo u validnu ustanovu koja se bavi takvim pacijentima – rekla je Jelisaveta.

Kako kaže, smešten je u obrenovački centar, na treći sprat gde su inače pacijenti koji imaju Parkinsa, demenciju, Alchajmera i druge slične dijagnoze.

- Oni bi trebalo da su pod posebnim nadzorom, oni jesu na izvestan način obezbeđeni, što je neophodno za takve pacijente. Meni je bilo teško to da vidim pri prvim posetama, ali sam shvatila da je neophodno radi njihove bezbednosti – rekla je ona.

Kako kaže, njen otac je u prvom trenutku bio pokretan, što se kasnije pogoršalo, pa je znalo da dođe do nekih manjih povreda.

- To su specifični korisnici koji moraju da imaju non stop video nadzor. Javljeno mi je da je sedeo u kolicima da i udario glavu, da je navodno zaspao u stolici i pao i udario glavu. Dobro, smatrala sam da možda prosto ne mogu da paze u svakom trenutku o svakom od njih. I sve je to tako bilo dok se nije dogodio ovaj nemili događaj – rekla je Jelisaveta.

Kako kaže, saznala je da joj otac ima povrede arkade i da je jako povređen.

Dodaje da su joj rekli da je verovatno pao.

- Od 16. februara prošle godine on je nepokretan, ne hoda, ne može da se služi rukama, oni ga hrane, povijaju, kupaju i tako dalje. On ne funkcioniše, a sve manje i priča. Zato me je zanimalo kako je moguće da je on pao. Kreveti imaju sigurnosne ogradice – rekla je ona i dodala da je sumnjivo da neko ko je nepokretan može da preskoči tu ogradu i padne.

Ona je rekla da je u izveštaju pisalo da je zatečen na podu.

- Zvala sam nadležnog lekara da pitam za povrede, i ona je rekla da su to spoljne povrede i da je verovatno pao. Nakon samo pet dana, dobijam drugu dojavu, da ima još teže povrede i to na ruci i na nozi. Kada smo ga videli šokirali smo se. Oni su ponovo rekli da je on pao, ali povrede su na više mesta i mi smo odmah konsultovali stručnjake koji su rekli da su to verovatno odbrambene povrede – rekla je ćerka nesrećnog čoveka.

Kako kaže, neka njena saznanja ukazuju na to da ga je najverovatnije tokom noći udario drugi korisnik, koji je takođe na tom spratu, koji je pokretan.

- I dan danas nemam punu informaciju, imam samo sumnju. Prijava je podneta Ministarstvu za rad i socijalna pitanja, angažovan je zaštitnik građana i podneta je prijava protiv nadležnih. Ne želim da nikome skidam glavu niti da neko ostaje bez posla. Sve razumem, ali tamo su naši najdraži, ljudi koji su često u poslednjoj fazi života. Ne želim da moj otac poslednje dane provede tako, kao ni da tuđi očevi niti majke prođu kao moj otac. Želim da se to sankcioniše, šta god da je problem i gde god da je propust – rekla je Jelisaveta.

