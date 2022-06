ARAPI SRPSKE MALINE PLAĆAJU CRNIM ZLATOM: Srbiji se otvaraju ova nova tržišta

Nova tržišta, poput Skandinavije i arapskih zemalja sve više su zainteresovana za kupovinu malina iz Srbije. Arapi, čak, nude i naftu u zamenu za ovo crveno srpsko blago.

Otuda ne čudi trenutna otkupna cena maline od 600 dinara za kilogram. Primarni proizvođači kažu da joj je realna cena od 650 do 800 dinara. Kupini se, takođe, "smeši" dobra cena, a očekuje se da kilogram bude između 300 i 500 dinara, pišu Novosti.

- Postoji pad proizvodnje maline ove godine u Čileu i Poljskoj, to su tržišta koja su u krizi - objašnjava Dobrivoj Radović, predsednik Asocijacije malinara Srbije.

Na početku godine, kod nas su bile procene da će zbog prošlogodišnjih suša, ovogodišnji rod biti manji za 30 odsto. Te procene su, međutim, sada drugačije. Zbog nevremena i grada koji su pogodili nedavno krajeve gde se malina gaji, očekujemo i do 50 odsto manji rod. To znači da cena po kojoj se sada otkupljuje nije loša, ali naše troškove sa minimalnom zaradom, pokriva tek 800 dinara za kilogram.

Kako objašnjava Radović, malina se sada najviše prodaje u mačvansko-prnjavorskom kraju, u okolini Šapca. Tu je cena od 550 do 600 dinara za kilogram. Uz to, ne treba zaboraviti da naša zemlja duguje trgovcima još iz 2019. godine oko 20.000 tona maline.

- Berba maline ove godine će brzo da se završi, jer iz cveta brzo ide u plod - ističe Radović.

- Takva je godina i tu ne može ništa da se uradi. Vilamet u našim krajevima ima da bude gotov za 15 do 20 dana. To ide na štetu i proizvođačima, ali i trgovcima i hladnjačarima. Uz to, biće mnogo manje količine na raspolaganju - dodala je ona.

Kada je reč o borovnici, u Srbiji je prema podacima iz 2021. godine, pod zasadima bilo oko 2.500 hektara. A, očekuje se da otkupna cena bude oko šest evra za kilogram.

Poslednjih godina cena borovnice se kretala u proseku oko 5,5 evra za otkup. Agrarni stručnjaci objašnjavaju da se investicija vraća tek u petoj ili šestoj godini, a da u hektar borovnica treba uložiti između 70.000 i 100.000 evra.