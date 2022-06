Na fakultetima Univerzitetu u Beogradu sutra počinje prijavljivanje kandidata, koje će trajati do 25. juna.

"Prijemni ispiti će biti održani od 27. juna do 1. jula. Preliminarne rang-liste biće objavljene najkasnije do 4. jula, a konačne do 11. jula. Za brucoše ove godine Vlada Republike Srbije obezbedila je 18.098 mesta”, rekla je Tanjugu Margareta Smiljanić, predsednica SKONUS-a.

"Na predlog SKONUS-a, Ministarstvo prosvete i Ministarstvo finansija ove godine uvode po prvi put u Srbiji budžetska mesta za studente master akademskih studija koji upisuju programe po afirmativnim merama i master strukovnim studijama. Za studente koji upisuju master po afirmativnim merama uvedeno je 138 budžetskih mesta, dok je za studente strukovnih master studija uvedeno 119 mesta”, rekla je Smiljanić.

Predsednica SKONUS-a ističe da je ovo je veliki korak podrške najboljim studentima da nakon osnovnih studija nastave svoje obrazovanje o trošku države.

"Ove nedelje očekujemo informacije o scenarijima ukoliko dođe do dojava bombi na samim prijemnim ispitima. Dekani i uprave univerziteta sa predstavnicima ministarstva unutrašnjih poslova doćiće do zajedničkog rešenja. Imamo već dva scenarija o kojima se razgovara ali se nadamo da do ove situacije neće ni doći i da će srednjoškolci nesmetano polagati prijemne ispite”, kazala je Smiljanić.