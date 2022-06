ANA FIRST, DIREKTORKA HOTELA FALKENSTEINER MONTENEGRO: Moja preporuka je da ceo godišnji odmor provedete na crnogorskom primorju! Naš hotel ovo leto ima fantastičan zabavni program koji je konceptualno smišljen kao program za porodicu ali i za parove

Ana First, direktorka hotela Falkensteiner Montenegro, koja je u turizmu 20 godina, na početku razgovora za Pink.rs rekla je da je njena preporuka da se provede ceo godišnji odmor na crnogorskom primorju, jer je, kako je dodala, događaja i doživljaja na pregršt.

Ana, na samom početku želimo da čujemo tvoje preporuke šta ovog leta videti i raditi u Crnoj Gori?

- Kako je naš hotel na budvanskoj rivijeri i taj deo svakodnevno obilazim to je moja prva preporuka. Bogati muzički program je ove godine započeo nastupom Toma Odella u starom gradu a nastavlja se sadržajima tokom celog leta. Kotor takođe ima zanimljiv program gde bih izdvojila Kotorske letnje fešte za ljubitelje umetnosti i internacionalni festival mode. U Tivtu imate jazz večeri, sportske događaje, u Herceg Novom dane elektronske muzike. Svaki grad na obali je letnja pozornica koja nudi brojne opcije.

- Posebnost Crne Gore je mnoštvo aktivnosti koje je moguće odraditi na način da ste stacionirani na primorju a svakodnevno možete otići na neku od fantastičnih lokacija koje su dostupne dnevnim izletima sa obale - kanjon reke Tare, Skadarsko jezero, Lovćen, Kolašin, Pivsko jezero... Crna Gora ima prekrasne plaže. Od Budve do Bara imate najmanje desetak plaža koje izazivaju oduševljenje a najlepša od njih je Bečićka gde smo mi.

Šta je to što je tebe lično oduševilo kod Crne Gore i kako najviše voliš da provodiš slobodne dane?

- Prirodne lepote su me ostavile bez daha. Posebno manje poznati odnosno nekomercijalizovani delovi Crne Gore. Prošle godine sam svaki slobodni trenutak provela na planinama. Durmitor i Prokletije su mi nova ljubav i sigurna sam da ću im se vraćati celog života.

- Zapravo gde god da u Crnoj Gori krenete imaćete „wow efekat“. Ponekad nakon napornog dana vozim Bečići – Petrovac magistralu i tako odmaram. Nema boljeg osećaja. Zalazak sunca, dobra muzika u autu i neverovatna lepota pejzaža oko mene.

Kako je krenula tvoja karijera u hotelijerstvu i kako se osećaš danas kao jedna od najmlađih direktorki hotela u Crnoj Gori?

- U turizmu sam već 20 godina prvo na strani event industrije, pa tour operatora, a onda na strani hotela. Sedam godina sam u Falkensteineru bila direktor prodaje za jugoistočnu Evropu nakon čega sam postala direktor hotela. Nisam sigurna da sam jedna od najmlađih ali sam svakako srećna da sam jedna od žena – direktorki u Crnoj Gori.

- Ima tu još posebnih dama, a istakla bih svakako Mirjanu Mrkalj direktorku Splendida koja već dugo vremena uspešno obavlja tu funkciju. Vezano za ovu temu, smatram da ima prostora da se poveća broj zena na vodećim pozicijama u hotelijerstvu,ne samo u Crnoj Gori već u celoj regiji.

Vodiš veliki tim hotela Falkensteiner Montenegro, šta je to što očekuješ od svakog radnika?

- Paradigma se malo promenila dolaskom novih generacija u radnu okolinu. Nije više pitanje šta ja očekujem od svakog radnika, nego šta mi očekujemo jedni od drugih.

- Suštinski je cilj isti: zadovoljstvo gostiju, postizanje rezultata i ostvarivanje kompetetivne prednosti nad konkurencijom – ali kako doći do toga je danas drugačije nego kada sam kretala u ove vode. Takođe, smatram da je to dobro, promene su stalne i uspešni biznisi su oni koji se prilagođavaju brzo nastupajućim promenama. Cilj mi je što bolje razumeti naše zaposlene koji su mladi kako bih mogla jasno komunicirati naše ciljeve, strategije i pomoći im da rezultate i ostvarimo.

Tri svakodnevne rutine, da li možeš da nađeš vremena za sebe i pored mnogobrojnih obaveza?

- Moram i nalazim vremena za sebe. Naime hotelijerstvo je industrija u kojoj morate imati fokus na rezultat ali takođe emocionalnu inteligenciju i empatiju jer naprosto radite sa ljudima koje treba inspirisati i motivisati da budu brend ambasadori i da im je ugodno u toj ulozi. Kako ne bih izgubila ništa od toga moje svakodnevne rutine su pisanje dnevnika što svima preporučujem, neki oblik fizičke aktivnosti - u prirodi i odlazak na spavanje rano. Navela bih još kako je važno pronaći vremena za čitanje. Pokušavam barem vikendom biti redovna u čitanju.

Da li imaš vremena za shopping ili to radiš online, kakav je dress kod direktorke hotela na moru?

- Za šoping nemam mnogo vremena, pa kupujem online ili usput. Uvek se obradujem kada pronađem lokalnog dizajnera čiji dizajn mi se dopada. U Crnoj Gori je to Boris Ćalić i Milena Đurđić. U Hrvatskoj je to DeLight/Ivan Friščić, a u Srbiji Aasha Label.

- Vezano za dress code, zahvalna sam milenijalima i generaciji Zed što su uticali na to da se minimalizuje formalnost u dress codu. Posebno na moru možemo biti opušteniji i nositi laganije materijale.

Kažu da su u hotelijerstvu svi jedna velika porodica, šta je to što tebe već dugi niz godina drži u Falkensteiner porodici, po čemu se oni kao poslodavci ističu?

- U Falkensteineru me drži upravo taj osećaj pripadnosti velikoj porodici u kojoj se ceni i poštuje različitost i u kojoj svako ima šansu da ostvari svoje profesionalne ciljeve. Moji nadređeni kao i mentori su sa mnom planirali svaki moj naredni korak i usmeravali i podržavali me na putu do pozicije generalne direktorke, što je za sada moj cilj.

Naše omiljeno pitanje jeste šta najviše volite da istaknete u predstavljanju hotela gostima?

- Najviše volim istaknuti naš „Welcome home“ osećaj. Za to je zaslužan naš tim. Naravno, naš hotel ima fantastičnu terasu sa prekrasnim pogledom na ostrvo svetog Nikole kao i ekskluzivni pristup Bečićkoj plaži, prostrane apartmane za porodice i VIP klijente, jedan od grandioznijih lobija u Crnoj Gori, ali važnije od infrastrukture su naši zaposleni koji su predani misiji kako bi vaš odmor učinili ugodnim i nezaboravnim.

Za kraj, reci nam da li Falkensteiner hotel Montenegro sprema neke dodatne aktivnosti za svoje goste, i šta mogu tokom letnje sezone da očekuju ukoliko tamo provedu svoj odmor?

- Ovo leto imamo fantastičan zabavni program koji je konceptualno smišljen kao program za porodicu ali i za parove. Program se sastoji od niza gastronomskih doživljaja na kojima ćemo predstaviti autentičnu crnogorsku kuhinju, ali i kuhinju Mediterana. U saradnji sa Savoir by BNM smo otvorili wine shop ekskluzivnih etiketa a neke od njih se mogu naći samo kod nas. Jedini smo koji imaju celokupni asortiman Despotike, a u ponudi je 150 isključivo regionalnih etiketa na šta smo ponosni. Organizovaćemo vinske događaje, kao i večere uparivanja hrane i vina. Imamo našu animaciju za decu - po tome je Falkensteiner poseban, a od ove godine imamo i žurku na bazenu svake nedelje počevši od Jula.