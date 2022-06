Taksista koji je usmrtio pešaka na Pančevcu priznao krivično delo, ali je ipak izneo odbranu: Evo šta je rekao

P.M. je tokom saslušanja priznao izvršenje krivičnih dela koja mu se stavljaju na teret, ali je izneo svoje viđenje događaja.

Taksisti P. M. (43), osumnjičenom da je izazvao tešku saobraćajnu nesreću u subotu sat vremena nakon ponoći i svojim vozilom usmrtio Slobodana L. (34) na Pančevačkom mostu, danas je nakon saslušanja u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu određeno zadržavanje u trajanju od 48 sati.

Kako saznaje Telegraf.rs, P. M. priznao je izvršenje krivičnih dela koja mu se stavljaju na teret, ali je izneo svoje viđenje događaja, odnosno rekao da jeste video kontakt, ali da nije znao da je udario čoveka.

Kako je saopštilo tužilaštvo, po nalogu dežurnog zamenika javnog tužioca Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, od strane Trećeg odeljenja Uprave kriminalističke policije doneto je rešenje o zadržavanju u trajanju do 48 časova osumnjičenog P. M. zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo Teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja i krivično delo Nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi.

Osumnjičeni P.M. je danas saslušan u prostorijama tužilaštva u prisustvu izabranog branioca i tom prilikom je izneo svoju odbranu. Nakon saslušanja, tužilaštvo je Prvom osnovnom sudu u Beogradu podnelo predlog da se prema P.M. odredi pritvor u trajanju od 30 dana, jer postoje okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, kao i da će uticati na svedoke.

U daljem toku postupka tužilaštvo će ispitati sve svedoke, narediti vršenje saobraćajno-tehničkog i sudsko-medicinskog veštačenja, prikupiti materijalne dokaze i preduzeti druge radnje potrebne za donošenje odluke, saopšteno je.

Podsećamo, pre nesreće, Slobodan L. (34) je bio sa prijateljicom u obližnjoj kafani u kojoj su pili, a potom su počeli da se svađaju, nakon čega je ona pretila da će da skoči sa mosta, a on pojurio za njom i tom prilikom stradao kada je na njega naletelo pomenuto vozilo.

- Pretpostavlja se da je P. M. koji je vozio citroen C5 sa taksi oznakama bio pod dejstvom alkohola i da je to razlog zbog kojeg je pobegao sa mesta tragedije. Jer da nije, došao bi ranije da se prijavi. Naloženo je da se vadi krv, ali to ne znači da će da pokaže alkohol jer je prošlo dosta vremena od kada se sve dogodilo, a on došao da se prijavi. Takođe se ne zna ni šta je sa poginulim. Moguće da je i on bio pijan. Radi se obdukcija koja će da pokaže. Ženska osoba za kojom je jurio je psihički labilna osoba - rekao nam je sagovornik iz istrage ovog slučaja.

Inače, pregledom kamera utvrđeno da se na oko 400 metara posle lica mesta (kontakt vozila i pešaka) vidi taksi vozilo sa oštećenim prednjim levim delom, dok na kameri na oko 150 metara pre kontakta, taj automobil nije oštećen.

