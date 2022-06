SLIČNO KAO I PROŠLE GODINE: Upis na Univerzitet u Beogradu pokazuje razlike u popularnosti fakulteta

Na fakultete Univerziteta u Beogradu na 15.053 mesta do juče posle podne prijavilo 12.835 srednjoškolaca, prijavljivanje još traje, a konačne liste prijavljenih kandidata moraju biti objavljene sutra - 25 juna.

Dosadašnji presek pokazuje da i ove, kao i prethodnih godina, najveće interesovanje vlada za smer Psihologija na Filozofskom fakultetu, gde se na jedno mesto juče do 15 sati, kada je "pala zastavica" za podnošenje dokumenata, prijavilo 440 srednjoškolaca na 116 slobodnih mesta, što je četiri puta više nego što je planirano da se upiše.

Na drugom mestu po interesovanju je Fakultet organizacinih nauka na kome se na smer Informacioni sistemi i tehnologije do juče posle podne prijavilo 942 kandidata na 480 mesta, a na smer Menadžment prijavilo se njih 828 na 360 mesta. Na ovom fakultetu ukupno primaju 840 brucoša, a već je prijavljeno 1.041 kandidat.

Veliko interesovanje vlada i za školovanje na Stomatološkom fakultetu, gde se na 250 mesta već prijavilo dvostruko više kandidata (530).

Što se tiče drugih fakulteta, kvota je premašena i na Građevinskom, gde je prijavu podnelo 635 kandidata na 420 mesta, na Arhitektonskom se prijavilo njih 492 koji konkurišu za 304 mesta, na hemiji se prijavilo 240 na 185 mesta, na biologiji 295 na 230 upražnjenih mesta, a na matematici je prijavljeno 525 kandidata na 435 mesta.

Na medicinu se do sada prijavilo 639 svršenih srednjoškolaca, što je tik ispod kvote koja je na 660 mesta. Nešto veća komocija postoji na ETF, gde je prijavljeno 566 mladića i devojaka na 720 mesta. Mašinski je već evidentirao 661 prijavu na 680 mesta, dok je Pravni, gde je predviđeno 1.400 mesta, zabeležio 849 prijavljenih kandidata.



S druge strane postoje fakulteti i smerovi za koje tradicionalno vlada manje interesovanje i na kojima ostaje dosta upražnjenih mesta. Tako se na smeru Srpska književnost i jezik Filološkog fakulteta prijavilo svega 15 kandidata, a planiran je upis njih 90. Na smeru Srpska književnost i jezik sa komparatistikom prijavilo se 23 srednjoškolaca na 60 mesta, a na smer Srpski jezik i književnost stigle su 32 prijave, a indeksa ima 100. Na Šumarskom fakultetu do sada su se prijavila svega 64 studenta koji konkurišu na 390 mesta, a na Poljoprivrednom 302 srednjoškolca na 790 mesta, na Učiteljskom 189 na slobodnih 410 mesta.

- Već godinama je IT sektor, uz psihologiju, medicinu i stomatologiju, najtraženiji u prvom upisnom roku, a kada je reč o manje traženim fakultetima, preporučio bih im da kroz proces akreditacije učine svoje programe privlačnijim, modernizuju kurikulum i osavremene nastavu - kaže prorektor Univerziteta u Beogradu Dejan Filipović.

Prijemni ispiti počinju već u ponedeljak, a trajaće do 4. jula. Među prvima priliku da pokažu znanje imaće kandidati za upis na ETF koji prijemni, zbog velikog interesovanja polažu u ponedeljak na Beogradskom sajmu. Fakulteti rezultate treba da objave najkasnije 4. jula do 16 časova. Oni koji nisu zadovoljni imaju pravo žalbe, a konačna rang-lista biće istaknuta do 11. jula. Upis primljenih kandidata je od 11 do 15. jula.

