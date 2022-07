POČINJU ODMORI: Noćas i sutra se očekuju velike gužve na granicama!

Uoči prvog julskog vikenda počeo je i prvi veliki turistički talas, gužve na putevima i granicama. Pristižu naši državljani iz inostranstva, ali i drugi na putu ka Bugarskoj, Albaniji, Grčkoj i Turskoj. Najduže se čeka na Horgošu i Gradini, na Preševu večeras bez dužih zadržavanja.

Na graničnom prelazu Preševo trenutno nema gužvi, što se razlikuje od situacije tokom dana, kada je kolona vozila bila dugačka i po nekoliko kilometara, a granicu je danas prešlo 20.000 putnika.

Na ulazak u Severnu Makedoniju trenutno se čeka oko 15 minuta. Granični prelaz Preševo/Tabanovce ponovo je integrisani prelaz i dokumenta se kontrolišu samo pri ulasku. Putnici kažu da nisu očekivali gužve.

Putnici koji žele da izbegnu glavni granični prelaz, mogu da koriste prelaz Prohor Pčinjski.

Na prelazu Gradina čeka se sat vremena, međuprostor pun vozila.

Na graničnom prelazu Gradina sa Bugarskom trenutno se čeka sat vremena, a pristiže sve veći broj vozila. Međuprostor između dva granična prelaza pun je vozila i ne zna se kada će vozila koja čekaju u tom prostoru ući u Bugarsku.

Prelaz Gradina uglavnom koriste turski državljani koji rade u zemljama Zapadne Evrope koji su krenuli na godišnji odmor. Preporuka je da se granični prelaz Gradina koristi radnim danima, pošto je vikendom velika gužva.

Očekuje se da će i noćas i sutra biti velike gužve.

Gužve i na ulazu u Srbiju iz Mađarske

Zbog početka letnje turističke sezone, od jutros je pojačan saobraćaj na ulazu u zemlju na graničnim prelazima sa Mađarskom.

Najprometnije je na Horgošu gde radi pet ulaznih traka za vozila, a putnici se zadržavaju oko 45 minuta. Međutim, automobilima prethodno treba oko dva sata da bi napustili Mađarsku.

Na prelazu Tompa-Kelebija treba oko sat i po da se uđe u Srbiju.

Da bi se smanjile gužve, granični prelaz Bajmok-Bačalmaš tokom tri dana vikenda radi do ponoći, a prelaz Bački Vinogradi-Ašothalom tokom jula i avgusta radiće od petka do nedelje produženo do 22 časa.

Integrisani mađarsko-srpski granični prelaz Reske 2-Horgoš 2, u subotu, 2. jula će biti otvoren samo za izlaz automobila i putnika iz Mađarske, saopštila je mađarska policija.

Cilj je da se povećanjem izlaznih traka ubrza prelazak granice, odnosno smanji zadržavanje na graničnom prelazu Reske-Horgoš na auto-putu. Radno vreme graničnog prelaza Reske 2-Horgoš 2 je od 7 do 19 časova.

Preostalih osam graničnih prelaza sa Mađarskom sutra će raditi uobičajeno, u oba pravca.