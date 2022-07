SRBIJA ĆE GORETI, A KIŠE NI U NAJAVI! Spremite se za paklene temperature, evo kada će biti i 40 STEPENI CELZIJUSA

Maksimalna dnevna temperatura danas do 36 stepeni Celzijusa.

U Srbiji danas nakon relativno svežeg i prijatnog jutra, tokom dana pretežno sunčano i vrućina. Vetar slab severnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 10°C do 19°C, a maksimalna od 33°C do 36°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 22°C do 27°C.

U Beogradu sunčano i vrućina. Vetar slab severni ili promenljiv. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 19°C, a maksimalna do 35°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h oko 27°C.

Vreme narednih dana:

U četvrtak pretežno sunčano i još veća vrućina nego u sredu. Vetar slab severnih pravaca ili promenljiv. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 14°C do 22°C, a maksimalna od 34°C do 38°C. Uveče suvo i toplo. Temperatura u 22h od 23°C do 29°C.

U petak i subotu sunčano i velika vrućina, a temperature će prelaziti u svim krajevima 35°C, a ponegde dostizati 40°C. Samo će u visokim planinama iznad 1500 mnv biti prijatnije vreme. U nedelju i ponedeljak malo manja vrućina, ali i dalje iznad 30°C.