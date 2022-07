SISTEM FK-3 ČUVA NEBO SRBIJE! Prvi lanseri već dežuraju, „Pancir“ na oprezu, a nove kineske rakete stižu na jesen

Srbija će do kraja godine kompletirati raketnu zaštitu svog vazdušnog prostora, o kome već puna tri meseca brine kineski sistem "zemlja-vazduh" FK-3.

Iako su prvi lanseri već raspoređeni u okolini Beograda, raketne baterije biće u potpunosti popunjene tek posle isporuke ostalih komponenti, koje su planirane za jesen.

Puna su tri meseca otkako je kinski sistem isporučen Srbiji. Osim što je dobio raketni položaj - u Jakovu - novo naoružanje VS dobiće i posebnu jedinicu u okviru 250. raketne brigade PVO - Drugi raketni divizion. Kineske rakete, iako sistem još nije u punoj snazi, već su uključene u sistem neprekidnog borbenog dežurstva, u kome osim jedinica PVO učestvuju i avioni Ratnog vazduhoplovstva.

Prema suzdržanim najavama iz vojnog vrha, sistem odbrane Srbije od kineskih partnera naručio je ukupno četiri raketne baterije, od kojih svaku čini između tri i šest lansera, zajedno sa radarima, komandnim vozilom i pratećim komponentama. Broj elemenata koji su već u Srbiji nije zvanično saopšten, ali je poznato da će pun kapacitet PVO zaštite sistema FK-3 biti dostignut posle jesenje isporuke. Transport raketa ugovorna je obaveza Pekinga i biće najverovatnije obavljen po ugledu na proletošnju isporuku - vazdušnim konvojem teretnih aviona kineske armije.

"PANCIR" UVEK NA OPREZU Kineski raketni sistem FK-3 u Vojsci Srbije pokrivaće najviše slojeve vazdušnog prostora - udaljenost do 27 kilometara. Poznavaoci rada PVO naoružanja ističu da je važna sprega ovog sistema srednjeg dometa, sa ruskim "Pancirom S1", koji je takođe u upotrebi u našim oružanim snagama. "Pancir" ispaljuje rakete čiji je domet i do 20 kilometara, a osnovni zadatak biće mu zaštita FK-3 od raketnih i drugih napada.

Vojsci Srbije, tri meseca posle zvaničnog "upoznavanja" ne kriju zadovoljstvo naoružanjem, čija se nabavka smatra najvećom modernizacijom domaćih oružanih snaga još od osamdesetih godina.

- Dobili smo naoružanje koje je drastično podiglo sposobnost jedinica PVO. LJudstvo je, uprkos naporima, uspešno savladalo rad na FK-3, gde je veliku ulogu imala obuka naših oficira i podoficira - članova posada - u Kini. Predstoji kompletiranje baterija, koje se očekuje do kraja 2022. godine, integrisanje očekivanih komponenti u divizion i nastavak obuke - kažu u vrhu VS, gde ne isključuju da proces nabavke ovog sistema neće biti nastavljen, odnosno da će VS dobiti dodatne divizione ovog naoružanja.

Nabavka raketnog sistema u Kini, kako se nezvanično čuje u vrhu VS, pokazala je da je procena nadležnih da, uprkos nepoverenju izaberu FK-3, ipak bila dobra. Da je odluka pala na ruski sistem S-300, zbog rata u Ukrajini i sankcija, do isporuke verovatno ne bi došlo ni u skorijoj budućnosti. Srbija je jedini korisnik PVO sistema koji su Kinezi razvili za potrebe svoje armije, koristeći iskustva i delove tehnologije ruskog S-300, ali i američkog "Patriota".