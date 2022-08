'OTIŠLI SMO U AZIJU SA STOJADINA' Leskovčanin postao HIT na mrežama zbog ovog podviga (FOTO+VIDEO)

Najpre je "stojadinom" prvo išao do Ulcinja, a onda je sredinom jula krenuo put Paralije.

Mladić iz Leskovca automobilom “zastava 101”, čuvenim “stojadinom”, stigao je čak do Kušadasija, za šta mu je trebalo 30 sati.

– Otišli smo u Aziju sa “stojadina”! To samo mogu budale kao ja. Oko trideset sati sam vozio, znači, nismo stali. Pomeramo granice – rekao je vidno umoran i iscprljen mladić nakon što je stigao do mora.

Mladić je inače postao poznat na Tik Toku upravo zbog ljubavi prema starim automobilima marke “zastava”. Od početka godine je u dva navrata pokazao da ako se “stojadin” dobro servisira i vozi, i te kako može da posluži kao prevozno sredstvo do mora.

Najpre je “stojadinom” prvo išao do Ulcinja, a onda je sredinom jula krenuo put Paralije. I do Ulcinja i do Paralije njegov “ferari” – kako od milošte tepa svom “stojadinu” – nije ga izdao već je bezbedno stigao na destinaciju.

