LAKŠE SE DIŠE! Danas nekoliko stepeni niža temperatura: Mogući i pljuskovi sa grmljavinom!

Beograd: U nedelju nekoliko stepeni niža temperatura uz popodnevni razvoj oblaka. Kasnije popodne postoji manja šansa za kratkotrajni lokalni pljusak. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 23°C, a maksimalna do 33°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h oko 27°C.

U nedelju nekoliko stepeni niža temperatura i malo manja vrućina nego u subotu uzdnevni razvoj oblaka i moguću ređu pojavu kratkotrajnih lokalnih pljuskova popodne i krajemdana. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnjatemperatura od 16°C do 23°C, a maksimalna od 32°C na severu do 35°C na jugu Srbije. Uvečeje moguća ređa pojava kratkotrajne kiše. Temperatura u 22h od 22°C do 27°C.

