NA SNAZI METEO ALARM! RHMZ izdao upozorenje: STIŽU PLJUSKOVI SA GRMLJAVINOM - Temperatura U PADU!

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno uz manji pad temperature, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se ujutru u Bačkoj, a od sredine dana u centralnoj, istočnoj i južnoj Srbiji.

Najniža temperatura od 14 na jugu do 21 na severu zemlje, a najviša od 30 do 34 stepena.

Vetar slab i umeren, u Vojvodini i planinskim predelima kratkotrajno i jak, severni i severoistočni.

U Beogradu će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima uz manji pad temperature. Uveče i tokom noći u pojedinim delovima grada moguća je kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom.

Najniža temperatura biće oko 21, a najviša oko 32 stepena.

Biometeorološke prilike mogu imati relativno nepovoljan uticaj na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom i srčanim problemima, kao i astmatičare. Neraspoloženje i glavobolja su moguće meteoropatske reakcije.

RHMZ upozorava na vremenske nepogode

"Danas i u prvoj polovini sledeće sedmice promenlјivo oblačno uz postepeni pad temperature, mestimično sa kišom i lokalnim plјuskovima sa grmlјavinom. Sutra i prekosutra lokalno se očekuju obilne padavine i grad, u zoni plјuska i jak vetar", upozorio je RHMZ.

Upaljen meteo alarm

Za celu teritoriju naše države, izuzev zapadnu Srbiju i Srem, upaljen je žuti meteo alarm zbog visokih temperatura i grmljavine.

Žuti meteo alarm znači da vreme može biti potencijalno opasno.

"Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", navodi se na zvaničnom sajtu RHMZ-a.

Vreme narednih dana

U ponedeljak promenljiva oblačnost sa sunčanim periodima uz dodatni dnevni razvoj oblaka i moguću pojavu lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Na jugu Srbije je mala šansa za pljuskove uz vrlo toplo vreme, dok će na severu biti manja vrućina i veća šansa za pljuskove. Vetar slab severnih pravaca, u zoni pljuskova na kratko pojačan. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 16°C do 22°C, a maksimalna od 30°C na severu do 35°C na jugu Srbije. Uveče je moguća pojava kratkotrajne kiše. Temperatura u 22h od 20°C do 24°C.

U utorak, sredu i četvrtak niža i prijatnija temperatura uz razvoj oblaka i moguću pojavu kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Dnevne temperature bi bile malo ispod 30°C u većini krajeva. U petak i za idući vikend ponovo sve toplije prema današnjoj prognozi.

