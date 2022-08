JOŠ JEDNO VAŽNO UPOZORENJE RHMZ! Očekuju nas jaki pljuskovi, grmljavina i grad - Zbog najavljenih nepogoda, upaljen METEO ALARM!

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno, svežije i nestabilno, mestimično sa kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Lokalno su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode sa većom količinom padavina, gradom i jakim vetrom. Vetar će biti slab do umeren severni i severoistočni. Najniža temperatura biće od 16 do 20, a najviša dnevna od 25 na severu do 32 stepena na istoku i jugoistoku.

U Beogradu će biti promenljivo oblačno i nestabilno, povremeno sa kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. U pojedinim delovima grada moguće su kratkotrajne vremenske nepogode praćene gradom, većom količinom padavina i jakim vetrom. Vetar će biti slab do umeren severnih pravaca. Najniža temperatura biće oko 20, a najviša dnevna oko 27 stepeni Celzijusa.

Očekivane biometeorološke prilike nepovolјno će uticati na osetlјive osobe. Tegobe su moguće kod hroničnih bolesnika, a posebno se astmatičarima i osobama sa povišenim krvnim pritiskom preporučuje da poslušaju savete lekara. Kod meteoropata će najizraženiji biti reumatski bolovi i glavobolјa.

Upozorenje na vremenske nepogode

RHMZ izdao je upozorenje za područje Srbije na vremenske nepogode.

"Danas se lokalno očekuju obilne padavine i grad, u zoni plјuska i jak vetar", upozorava RHMZ.

Pored ovog, izdato je i jedno posebno upozorenje za Beograd.

"U pojedinim delovima grada moguće su kratkotrajne vremenske nepogode praćene gradom, većom količinom padavina i jakim vetrom u zoni plјuska", navodi se na zvaničnom sajtu RHMZ.

Upaljen meteo alarm

Zbog kiše i grmljavine na celoj teritoriji Srbije na snazi je narandžasti meteo alarm, što znači da je vreme opasno.

"Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe", saopštio je RHMZ.

Vreme narednih dana

U sredu pre podne povremena kiša u zapadnim, centralnim i južnim krajevima Srbije, a na severu veći deo dana suvo sa sunčanim periodima i prijatno, bez vrućine. Popodne se očekuje pojava lokalnih pljuskova na jugu Srbije. Vetar slab do umeren severnih pravaca. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 15°C do 19°C, a maksimalna od 27°C do 30°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 16°C do 22°C.

U četvrtak i petak sunčani periodi uz dnevni razvoj oblaka sa manjom šansom za pojavu lokalnih pljuskova popodne i bez velike vrućine.

Za vikend nestabilno sa verovatnijom pojavom kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom.

