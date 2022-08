Linta: Kampanja laži u Hrvatskoj protiv košarkaša Save Lešića i Srba

Predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta najoštrije osuđuje sramnu izjavu potpredsednice Vlade Hrvatske iz reda Srba Anju Šimpragu koja se pridružila brutalnoj kampanji laži koju protiv srpskog košarkaša i krajiškog Srbina Save Lešića i njegove porodice vode hrvatski mediji i veteranska udruženja uz podršku hrvatske vlasti.

- Zagrebački Jutarnji list je objavio huškački tekst s ciljem da se Sava Lešić predstavi kao nasilnik koji je tobože lupio šamar maloletnoj kćerki hrvatskog policajaca i veterana na putu Šibenik–Knin i koji je zajedno sa svojim bratom i ocem tobože fizički napao tog istog policajaca i njegovog sina u dvorištu svoje porodične kuće u selu Ramljane kod Knina!!! Jutarnji list naravno nije kontaktirao Savu Lešića i članove njegove porodice da bi čuo njihovu stranu priče - rekao je Linta i dodao:

- Takođe, u Dnevniku 2 Hrvatske radio-televizije (HRT) od 10. avgusta objavljen je skandalozan prilog čiji je cilj širenje mržnje prema prognanim Srbima koji tokom letnjih mjeseci dolaze u većem broju svojim kućama na području severne Dalmacije i šire. Autor priloga iznosi srbomrzačku tezu da se sukobi na kninskom području uvek događaju u istom razdoblju tj. tokom leta, a da su učesnici incidentih situacija uvijek isti, jasno misleći na prognane Srbe. To je potvrdio gradonačelnik Knina Marijo Ćaćić koji je izneo opasnu izmišljotinu da su krivci za incidente i sukobe lica koja ne žive u Kninu odnosno prognani Srbi koji preko letnih mjeseci u značajnom broju dolaze da posete svoja imanja i bliže i dalje rođake. Izvesni Venco Bošnjak je svojom izjavom potvrdio navedenu izmišljotinu gradonačlenika Knina izjavljujući da, „…kada dođu ovi, koji su imali prebivalište ovde tj. u Kninu, naprave probleme“. Predsjednik Koordinacije veteranskih udruženja grada Knina Ante Anić-Kremić je izneo providnu laž da policajac i otac maloletne djevojke nije gledao da li je Lešić Srbin ili nije već mu je tobože bilo važno što mu je dete bilo ugroženo. Policajcu i njegovoj maloletnoj kćerki je bila važna nacionalna pripadnost Lešića i članova njegove porodice što su jasno pokazali nazivajući ih četnicima i psujući im četničku majku. Na kraju priloga gore spomenuta Anja Šimpraga je osudila bez ikakvih dokaza Savu Lešića i pridružila se naručenoj hajci protiv njega.

Linta ističe da je Sava Lešić rođen u Kninu 1988. godine, a da je proteran sa porodicom i svojim narodom u zločinačkoj akciji „Oluja“.

- On je dao izjavu srpskim medijima iz koje se jasno vidi da su u autu bile dve devojke koje mu nisu dozvoljale da ih obiđe. Kada je to konačno učinio počele su da blicaju i provociraju dizanjem dva prsta jer su videle da je u pitanju auto beogradskih tablica. Sava je stao i zajedno sa suprugom izašao iz auta i prišao do njih. Maloletna djevojka je počela da verbalno napada Savu i njegovu suprugu nazivajući ih četnicima, a zatim je lupila šamar njegovoj supruzi i krenula da je čupa za kosu istovremeno preteći svojim ocem koji radi u kninskoj policiji - rekao je Linta i dodao:

- Posle incidenta Sava i njegova supruga su ušli u auto i krenuli ka porodičnoj kući u selo Ramljanje, a devojke su ih pratile. Nakon pola sata, pred kućom Lešića su se pojavila dva automobila iz kojih su izašli otac i brat maloletne devojke. Otac, koji radi kao policajac, je pretio da će ih sve pobiti psujući im četničku majku. Zatim su on i njegov sin fizički napali Savu, njegovog brata, oca i majku koji su bili prinuđeni da se brane da bi sačuvali živu glavu. Iz izjave Save Lešića se može jasno zaključiti da je ispričao istinu o navedenom incidentu.